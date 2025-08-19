×
Policía activa búsqueda del peligroso prófugo "Copita", condenado a 30 años por matar tres

El condenado se fugó cuando era trasladado a cumplir su condena

    Expandir imagen
    Policía activa búsqueda del peligroso prófugo "Copita", condenado a 30 años por matar tres
    El prófugo fue apresado en el año 2024 por miembros del Dicrim, cuando intentaba salir del país por el AILA. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), informó que mantiene activa la búsqueda de Jeison Alexis Moreno, alias "Copita", de 42 años, quien se fugó mientras era conducido a cumplir el proceso judicial correspondiente, tras ser condenado a 30 años de prisión por homicidio agravado.

    Según una nota de prensa, Moreno fue condenado por haber quitado la vida, el 24 de noviembre del 2020, a tres ciudadanos dominicanos, entre ellos una pareja de esposos identificados como Virgen Ramírez (38) y Tony Encarnación, cuyos cuerpos fueron encontrados sobre el pavimento frente a su residencia en el distrito municipal de Los Jovillos, provincia de Azua.

    • El prófugo había sido apresado en el año 2024 por miembros del Dicrim, cuando intentaba salir del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas, en cumplimiento de tres órdenes judiciales en su contra.
    • La institución del orden advirtió que Moreno es considerado sumamente peligroso. 

    Solicita colaboración 

    Además,instó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades aportando cualquier información que permita dar con su paradero y captura, garantizando la confidencialidad de las denuncias.

