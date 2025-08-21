La Policía desmantela banda "La Máxima" dedicada a asaltos en el Distrito Nacional
La institución indica que cuatro integrantes fueron detenidos en flagrante delito
Dice que se les ocuparon armas, celulares robados y el vehículo en el que se desplazaban
La Policía Nacional informó este jueves que fue desmantelada una banda delictiva denominada "La Máxima", cuyos integrantes presuntamente se dedicaban a perpetrar asaltos a mano armada en distintos sectores del Distrito Nacional.
La institución indicó que en el operativo fueron detenidos en "flagrante delito" Ronny Mora de Mora (a) Jiménez, de 22 años; Ángel José Reyes Vélez (a) Tivi Gunz, de 19; Alexander Pérez Castillo, de 23; y Justin Misnael de la Rosa (a) el Flaco, de 20.
Señala que este grupo fue apresado cuando se desplazaba a bordo de un vehículo utilizado presuntamente para cometer los atracos.
Lo que le incautaron
La Policía dijo que a los prevenidos se les ocuparon dos escopetas, un arma blanca tipo puñal, una pistola de fogueo, además de varios celulares sustraídos a sus víctimas.
- Todos estos objetos fueron presentados como parte de las pruebas materiales en poder de la banda.
Denuncias por los asaltos
El desmantelamiento se produjo tras las denuncias interpuestas por ciudadanos que identificaron a los miembros de la banda como responsables de asaltos cometidos el pasado 12 de agosto en la Ciudad Colonial, entre ellas la sustracción de un celular a punta de escopeta, refiere la uniformada.
También se le atribuye a la banda otro hecho en el que dos jóvenes fueron despojados de pertenencias mientras se encontraban en la vía pública.
Los detenidos, junto a lo ocupado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras se continúa con las investigaciones para identificar y apresar a otros posibles integrantes de la organización criminal.