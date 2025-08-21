La Policía desmantela banda "La Máxima" dedicada a asaltos en el Distrito Nacional

El Palacio de la Policía Nacional. Los detenidos, junto a lo ocupado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. ( ARCHIVO )

La Policía Nacional informó este jueves que fue desmantelada una banda delictiva denominada "La Máxima", cuyos integrantes presuntamente se dedicaban a perpetrar asaltos a mano armada en distintos sectores del Distrito Nacional.

La institución indicó que en el operativo fueron detenidos en "flagrante delito" Ronny Mora de Mora (a) Jiménez, de 22 años; Ángel José Reyes Vélez (a) Tivi Gunz, de 19; Alexander Pérez Castillo, de 23; y Justin Misnael de la Rosa (a) el Flaco, de 20.

Señala que este grupo fue apresado cuando se desplazaba a bordo de un vehículo utilizado presuntamente para cometer los atracos.

Lo que le incautaron

La Policía dijo que a los prevenidos se les ocuparon dos escopetas, un arma blanca tipo puñal, una pistola de fogueo, además de varios celulares sustraídos a sus víctimas.

Todos estos objetos fueron presentados como parte de las pruebas materiales en poder de la banda.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/21/santiago---2025-08-21t193229392-b115b75d.jpg El vehículo utilizado presuntamente para cometer los atracos, varios celulares sustraídos y armas de fuego. (FUENTE EXTERNA)

Denuncias por los asaltos

El desmantelamiento se produjo tras las denuncias interpuestas por ciudadanos que identificaron a los miembros de la banda como responsables de asaltos cometidos el pasado 12 de agosto en la Ciudad Colonial, entre ellas la sustracción de un celular a punta de escopeta, refiere la uniformada.

También se le atribuye a la banda otro hecho en el que dos jóvenes fueron despojados de pertenencias mientras se encontraban en la vía pública.

Los detenidos, junto a lo ocupado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras se continúa con las investigaciones para identificar y apresar a otros posibles integrantes de la organización criminal.