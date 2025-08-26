La seguridad de la frontera domínico-haitiana fue el centro de atención durante un recorrido realizado este martes por el ministro de Defensa de la República Dominicana, teniente general Carlos A. Fernández Onofre, y el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire.

La visita se extendió desde Manzanillo hasta Dajabón, donde las autoridades pudieron constatar de primera mano la realidad que se vive en la zona fronteriza y los esfuerzos que se despliegan diariamente para proteger la soberanía nacional.

"Es una visita con un alto valor estratégico muy grande paras las Fuerzas Armadas y toda la región del Caribe y Latinoamérica", manifestó Fernández Onofre, a la vez de indicar que mediante el recorrido las autoridades supervisaron la listeza operacional de las tropas en la zona.

La visita

Durante el recorrido, el alto funcionario estadounidense recibió explicaciones detalladas del comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, y del director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), general de brigada José Rodríguez Coste, quienes presentaron las acciones conjuntas contra el narcotráfico, el tráfico ilícito de personas, mercancías y otras amenazas transnacionales.

Te puede interesar Jefe del Ejército supervisa puntos estratégicos de la frontera sur

Tanto el Gobierno dominicano como el de los Estados Unidos reafirmaron su compromiso de seguir trabajando como aliados estratégicos para fortalecer la seguridad, garantizar la estabilidad regional y promover el desarrollo social y económico en la isla.

El recorrido permitió al alto funcionario estadounidense obtener una visión más clara y directa de la complejidad de la frontera y de la dinámica interagencial en que participan el Ejército, el Cesfront y demás dependencias de las Fuerzas Armadas, en coordinación con otros organismos competentes, según indica el Ministerio de Defensa dominicano.

La República Dominicana y Haití comparten una frontera terrestre y a lo largo de los años, la relación fronteriza ha estado marcada por desafíos como el comercio informal, la migración irregular y temas de seguridad.