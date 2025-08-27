Interpol captura en el AILA cuando intentaban salir del país a dos hombres acusados de matar a tres

Los detenidos son Yeison José González Falcón (a) Químico, de 31 años y Santo Genao Cabral (a) Alberto 15, de 44 años. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este miércoles que, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Santo Domingo, en coordinación con la Dirección General de Migración (DGM), apresó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) a dos hombres que intentaban salir del país, ambos requeridos por la justicia mediante órdenes de arresto por homicidios cometidos en hechos distintos.

La institución indicó que el primero de los detenidos fue Santo Genao Cabral (a) Alberto 15, de 44 años, "arrestado cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Newark, Estados Unidos".

Señaló, en una nota de prensa, que contra Genao Cabral pesa la orden de arresto No. 0054-2019, emitida por el Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por presuntamente haber ultimado con arma blanca a Moisés Pérez, el 12 de octubre de 2019 en el sector La Ciénaga, Distrito Nacional.

Segundo detenido

En otro hecho, fue apresado Yeison José González Falcón (a) Químico, de 31 años, cuando intentaba viajar en un vuelo con destino a New York, EE. UU.

Según la uniformada, González Falcón era buscado mediante dos órdenes de arresto (No. 01601-2021 y No. 00737-2022), emitidas por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Peravia.

Dice que está acusado de ultimar a José Ángel Araujo, el 18 de octubre de 2021, frente a un establecimiento comercial en Baní, y a María Soraida González Martínez, el 14 de mayo de 2022, al disparar contra su residencia en esa misma demarcación.

"Ambos detenidos fueron entregados en buen estado de salud físico y mental a los oficiales investigadores correspondientes, para ser puestos a disposición del Ministerio Público y responder por los crímenes que se les imputan", refiere la nota.

Te puede interesar Interpol arresta en San Francisco de Macorís a hombre buscado por Italia por narcotráfico y lavado