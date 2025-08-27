Los Mina y San Isidro lideran mapa de robos en el Gran Santo Domingo

Agentes de la Policía durante un operativo. El documento de la institución indica que, hasta el 15 de agosto, se contabilizaron 2,736 robos a nivel nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Los Mina y San Isidro encabezan la lista de los sectores con mayor número de atracos y sustracciones en lo que va del mes de agosto, según los informes de criminalidad de la Policía Nacional sobre el mapa de los robos en el Gran Santo Domingo.

El documento detalla que, hasta el 15 de agosto, se contabilizaron 2,736 robos a nivel nacional. De ellos, el 62.6 % corresponde a robos simples, el 18.5 % a asaltos (atracos), el 6.4 % a arrebatos y un 5 % a roturas de residencia.

En los primeros días del mes figuraban con mayor incidencia sectores como Los Mameyes, Ensanche Naco, La Fe, Alma Rosa I, Cristo Rey, Ensanche Luperón, Pantoja, Bella Vista y Ensanche Espaillat, entre otros, que fueron desplazados en la segunda semana, por Villa Consuelo, Villa Mella, Gascue, Madre Vieja del Sur, Villa Juana, Villa María, Villas Agrícolas, Alma Rosa II, Buenos Aires de Herrera, Isabelita y Las Palmas de Herrera.

En la tercera semana, el panorama y el orden cambió, ocupando Los Minas y San Isidro los primeros lugares y Villa Juana (que ya aparecía como foco de incidencia), el tercero, seguido de Villa Mella.

A este orden se sumó Villa Consuelo, Villa María, Gascue y Hato Nuevo, entre otros, lo que mostró una ampliación del abanico de barrios afectados y una mayor dispersión de los delitos hacia otros puntos de la capital.

Celulares, los más robados

El documento reveló que los objetos más robados son los celulares y las motocicletas; además, sustracciones de contadores electrónicos. En la mayoría de los casos, los delincuentes emplean motocicletas (67.41 %) y armas de fuego (52.1 %) para cometer los robos.

Aunque las cifras muestran una reducción de 16 % en comparación con agosto de 2024 y de 37 % frente a 2025-2023, el informe evidencia que los focos de robos persisten en sectores populares del Gran Santo Domingo, donde la combinación de alta densidad poblacional y actividad comercial facilita la acción de los delincuentes.

Leer más La Policía Nacional emite el listado con los 161 prófugos más buscados del país