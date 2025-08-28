Así se movía la red que robaba piezas de vehículos en el Distrito Nacional

Los delincuentes se dedicaban a patrullar zonas residenciales en búsqueda de vehículos de alta gama para robar sus retrovisores y luego distribuir las piezas. ( FUENTE EXTERNA )

En el Distrito Nacional, perder los retrovisores del vehículo se convirtió en una amenaza constante. No se trataba de simples ladrones aislados, sino de una red bien organizada que convirtió este delito en un negocio lucrativo, con una ruta definida, la cual fue desmantelada recientemente por la Policía Nacional.

Según relató el cuerpo del orden, los delincuentes se movían en carros o motocicletas, patrullando barrios y residenciales como si fueran vecinos más.

"Ellos comienzan a dar vueltas, observan qué vehículos hay, sobre todo de alta gama, y en segundos desmontan los espejos o las caperuzas", explicó un oficial de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim.

La operación parecía rutinaria: dar vueltas, sondear, robar y desaparecer en cuestión de minutos. El destino de esas piezas era siempre el mismo. Terminaban en manos de compradores ilegales, instalados en zonas como "La 20", donde los retrovisores se convierten en mercancías que cambian de dueño casi de inmediato.

Desde allí se distribuyen hacia sectores como Villa Juana, Villa María y Villa Consuelo, lugares identificados por la Policía como puntos claves de la red.

El propio sistema de robo funcionaba en cadena. Los ladrones confesaron a quiénes entregaban los retrovisores y espejos, lo que permitió a las autoridades llegar no solo a los autores materiales, sino también a quienes se lucraban revendiendo las piezas.

Denuncias

En muchos casos, los implicados acumulaban antecedentes por robos, lo que confirmaba que no eran improvisados, sino reincidentes en el negocio del robo de autopartes.

Aunque el cuerpo del orden asegura haber resuelto al menos 30 denuncias con este operativo, reconoce que la práctica es común y que su control depende de la vigilancia constante y de las informaciones que aportan los ciudadanos.

"A veces nos topamos con ellos en pleno patrullaje, otras veces recibimos datos. Ellos mismos, al ser detenidos, se sinceran y nos dicen dónde llevan las piezas", narró un agente.