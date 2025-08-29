×
Se entrega uno de los acusados de abuso sexual a joven en Villa González

El caso salió a la luz tras la difusión en redes sociales de un video que muestra la agresión sexual contra la joven

La Policía Nacional aseguró este viernes que se entregó de manera voluntaria uno de los seis hombres acusados de drogar y violar sexualmente a una joven de 21 años en el municipio de Villa González, provincia Santiago.

La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente ligada a la investigación, quien pide reserva de su identidad.

El detenido fue identificado como José Alfonso Rubiera, quien se encuentra bajo custodia policial y será remitido en las próximas horas al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Además, las autoridades confirmaron que la amiga que acompañaba a la víctima la noche del hecho está siendo entrevistada como parte de las diligencias investigativas.

Otros implicados

Los demás implicados, identificados por los sobrenombres de Álvarez, Federé, Contreras, Fonso y Bebé o Chichí, permanecen prófugos.

La Policía advirtió que estos individuos se encuentran fuertemente armados, por lo que hizo un llamado a que se entreguen de manera voluntaria.

  • El caso salió a la luz tras la difusión en redes sociales de un video que muestra la agresión sexual contra la joven.

Cómo ocurrieron los hechos

Según la denuncia presentada ayer jueves por la víctima, los hechos ocurrieron en marzo pasado, cuando perdió el conocimiento después de ingerir una bebida en un establecimiento de diversión de Villa González.

La joven dijo que descubrió que fue drogada y violada cuando vio el video en las redes.  El nombre de la víctima se omite para proteger su integridad.

