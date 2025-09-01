×
Abinader anuncia que el pasaporte electrónico podría estar listo en octubre

El pasaporte electrónico y el actual coexistirán juntos hasta culminar la vigencia del "antiguo" documento de viaje

    Expandir imagen
    Abinader anuncia que el pasaporte electrónico podría estar listo en octubre
    El presidente Luis Abinader, durante LA Semanal con la Prensa, explicó que el pasaporte electrónico ofrecerá mayor seguridad en la identificación de los ciudadanos y agilizará los procesos. (DIARIO LIBRE / KEVIN RIVAS)

    El presidente Luis Abinader anunció este lunes que los primeros pasaportes electrónicos podrían estar listos en octubre

    El mandatario hizo esta afirmación durante LA Semanal con la Prensa.

    Explicó que este nuevo documento de viaje ofrecerá mayor seguridad en la identificación de los ciudadanos, permitirá agilizar procesos y colocará el país en estándares internacionales de viaje. 

    Los pasaportes electrónicos incorporan un chip donde se almacena, además de la información personal del titular, sus datos biométricos únicos, como huellas dactilares, rasgos faciales y, en algunos casos, información del iris. 

    • Actualmente, la República Dominicana cuenta con un pasaporte de lectura mecánica.

    El pasaporte electrónico y el actual coexistirán juntos hasta culminar la vigencia del "antiguo" documento de viaje. 

    El director de la Dirección General de Pasaportes (DGP), Lorenzo Ramírez, aseguró que en este 2025 el país contará con este documento biométrico.

    La fecha tentativa para comenzar a imprimir los pasaportes electrónicos estaba programada para agosto, pero la frustrada mudanza de la DGP a una torre en el Ensanche Naco, en el Distrito Nacional, retrasó el cronograma, como advirtió la entidad en marzo al desistir del traslado, tras denuncias de residentes de la zona.

    La impresión del pasaporte electrónico ha estado vigente en el país desde 2014, cuando Iris Guaba, directora de la DGP de ese entonces, prometió que en 2015 se dotaría a los dominicanos de un documento seguro y acorde con las normativas internacionales.

