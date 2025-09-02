Se entrega "Barba Negra", implicado en tiroteo que dejó tres muertos en Herrera

La entrega del vinculado al caso se produjo alrededor del mediodía en las instalaciones de un programa de televisión nacional. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este martes que se entregó de manera voluntaria a las autoridades Óscar Alberto Féliz Marte, alias "Barba Negra", uno de los presuntos implicados en un tiroteo ocurrido el pasado lunes en el sector Libertador de Herrera, Santo Domingo Oeste, en el que murieron tres personas y otra resultó herida.

A través de una nota, la institución indicó que la entrega se produjo alrededor del mediodía en las instalaciones de un programa de televisión local, donde miembros de la División de Homicidios recibieron al sospechoso de manos de un representante de los Derechos Humanos.

Contra "Barba Negra" pesaba la orden de arresto número. 2025-AJ0058499.

"Actualmente, se encuentra bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes", explicó la Policía.

En relación con este caso, también fue arrestado Óscar Enrique Ortega, a quien se le ocupó un arma de fuego que portaba de manera ilegal.

Continua búsqueda de un tercer implicado

Un tercer implicado, identificado únicamente como "Migue", continúa prófugo y es activamente buscado por las autoridades.

Durante el hecho, ocurrido en la calle Libertador de Herrera, perdieron la vida José Eduardo Ciprián Lebrón (alias Chuki, de 35 años), Luis Javier Santana Asencio (38) y José Antonio Ovalles Martínez (alias Toni Papeleta, de 47).

En tanto, José Adonis Pérez García resultó herido y permanece ingresado en un centro de salud.