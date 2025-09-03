Policía apresa a "la Boba", presunto cabecilla de estructura vinculada a sicariato

Vehículo utilizado por el grupo de sicarios liderado por "la Boba" para cometer los crímenes. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este miércoles que, a través del Departamento de Investigaciones de Homicidios, logró el apresamiento de Carlos Luis Encarnación, alias Luis "la Boba", señalado como cabecilla de una estructura criminal responsable de múltiples homicidios y atentados perpetrados en sectores del Distrito Nacional y San Cristóbal.

En una nota de prensa, indicó que Encarnación fue capturado en virtud de varias órdenes de arresto vigentes en su contra, tras el seguimiento de los hechos ocurridos el pasado 19 de julio de 2025 en el sector Los Ríos, Distrito Nacional, donde fueron ultimados tres presuntos delincuentes.

Los fallecidos, identificados como Juainer Herrera Ramírez, alias el Pollo y Braulio Rafael Reinoso Rodríguez, alias Rony, murieron a causa de heridas de proyectil de arma de fuego.

Mientras que Junior Javier Viola Alminte, alias Guandulito, y Manuel Elpidio Núñez Cepeda resultaron heridos en el mismo enfrentamiento motivado por "viejas rencillas".

Investigaciones

Las investigaciones preliminares establecen que Luis "la Boba" actuó presuntamente por encargo del recluso Yanger Bello Bautista, alias Yerba, actualmente guardando prisión en la cárcel de Najayo Hombres, quien instruyó al apodado "el Gánster" para coordinar la ejecución.

Estos ordenaron a Encarnación organizar una banda, integrada por Franklin Jesús Castillo de Dios, (a) Nino, y Luis Tomás Brito Ozorio, (a) Tomasito, Julio Alexis Rodríguez Díaz, y otros identificados como Yandel, Paletera, Calderón y Bobo, que se desplazaban en una jeepeta Ford Explorer 2010, gris oscuro para ejecutar los hechos.

La PN indicó que Castillo de Dios fue procesado por las autoridades, Brito Ozorio está apresado, mientras que los demás integrantes están prófugos hasta la fecha.

"El grupo, portando armas largas (fusiles), abrió fuego contra sus "rivales", ocasionando la muerte de "Rony" y dejando múltiples heridos. Posteriormente emprendieron la huida", refiere la nota.

Otros hechos

Asimismo, las pesquisas vinculan a "la Boba" y a sus asociados con un atentado perpetrado en Nigua, San Cristóbal, contra Luis Emilio Paredes Hernández, padre del presunto delincuente conocido como "Yiyito", motivado por una deuda de más de 20 millones de pesos, acción también orquestada bajo las órdenes de "Yerba" y "el Gánster".