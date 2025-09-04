Mived comunica que supervisó construcción de 121 obras en el Distrito Nacional

Obras supervisadas por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, a través de su Dirección de Inspección de Obras Privadas. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) informó este jueves que, a través de su Dirección de Inspección de Obras Privadas, inspeccionó 121 obras en el Distrito Nacional para verificar el cumplimiento de las medidas de protección en excavaciones y edificaciones que se levantan en la ciudad.

Mediante una nota de prensa, señaló que durante las jornadas, realizadas entre el 11 y el 29 de agosto, se inspeccionaron las construcciones.

Indicó que tras la inspección, en donde se revisan medidas de seguridad como si las obras cuentan con mallas de protección y si las excavaciones disponen de seguridad contra impacto, se encontró que 81 de las obras cumplen con la normativa vigente mientras que otras 40 fueron notificadas por incumplimientos parciales o totales.

Entre las fallas observadas en las obras notificadas por incumplimiento encontramos falta de mallas adecuadas de protección y excavaciones con protección insuficiente.

Áreas inspeccionadas

Las áreas inspeccionadas incluyeron los perímetros comprendidos entre la avenida 27 de Febrero y la John F. Kennedy, así como el corredor que conecta la avenida Winston Churchill con la avenida Núñez de Cáceres.

De igual forma, fueron supervisados los tramos correspondientes a la avenida Máximo Gómez y la avenida George Washington, hasta enlazar con el perímetro Luperón – 27 de Febrero.

Plazo para corregir irregularidades

El Mived otorgó a los responsables de las obras notificadas un plazo de hasta 25 días laborables para corregir las irregularidades levantadas mediante acta de notificación.

Dependiendo de la magnitud de la obra, el tiempo de corrección se establece en 10, 15, 20 o 25 días.

La Dirección de Inspección de Obras Privadas advirtió que, una vez vencido el plazo otorgado, se realizarán nuevas visitas de verificación y, en caso de no corregirse las fallas, los proyectos serán remitidos a la Dirección Jurídica para los fines correspondientes.

Estas disposiciones se sustentan en el Reglamento para la Supervisión e Inspección General de Obras R-004, Decreto 232-17, el cual establece en su Artículo 61 que el Director de Supervisión debe garantizar que las medidas de seguridad e higiene sean aplicadas durante todo el proceso de construcción, en coordinación con el Ministerio de Trabajo.

Asimismo, el Artículo 62 exige la colocación de lonas y protecciones seguras alrededor de las edificaciones y excavaciones profundas, mientras que el Artículo 64 dispone que el personal cuente con cascos, guantes, mascarillas, correas de seguridad, andamios y un botiquín en la obra, con el fin de prevenir accidentes.

Desde el Mived reafirma su compromiso con la seguridad de los trabajadores y de la ciudadanía general durante los procesos de construcción de las obras privadas.

"Seguiremos realizando jornadas de inspección para asegurar el cabal cumplimiento de las normativas de seguridad vigentes", refiere la nota.

