Ministro de la Presidencia visita al presidente de la Jica, en Japón

Conversaron sobre proyectos de transporte, prevención de desastres y fortalecimiento de la cadena de valor agrícola en los que la JICA puede aportar. ( FUENTE EXTERNA )

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) valoró positivamente la visita oficial realizada por el ministro de la Presidencia de la República Dominicana, José Ignacio Paliza, asegurando que este encuentro refuerza los lazos de amistad entre ambos países y abre nuevas oportunidades de colaboración.

La agencia subrayó la relevancia de las conversaciones sostenidas por el ministro Paliza con el presidente de la JICA, TANAKA Akihiko, sobre proyectos en áreas estratégicas como el transporte, prevención de desastres y el fortalecimiento de la cadena de valor agrícola, temas que se alinean con las prioridades nacionales de desarrollo y en los cuales Japón está actualmente acompañando a la República Dominicana a través de proyectos de cooperación técnica y financiamiento.

"El agradecimiento expresado por el ministro hacia la cooperación japonesa constituye un estímulo para seguir trabajando juntos en iniciativas que impactan directamente la vida de las personas", destacó Kota Sakaguchi, representante residente de la JICA en la República Dominicana.

Expo Osaka 2025

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/05/whatsapp-image-2025-09-05-at-101431-2-e644c4a7.jpeg La delegación dominicana también participó en la Expo Osaka 2025. (FUENTE EXTERNA)

En el marco de esta visita, la exposición internacional más grande del mundo, que recibe entre 130,000 y 150,000 visitantes diarios. Durante el Día Nacional de la República Dominicana, celebrado el 23 de agosto, se presentaron iniciativas innovadoras impulsadas por la JICA en República Dominicana, que combinan identidad cultural , creatividad y formación técnica :

Wa Chacabana, del diseñador japonés Yusuke Tani en colaboración con la Asociación de Chacabana Dominicana (Achadom), que proyecta la emblemática prenda dominicana hacia nuevos escenarios globales.

Signature Fragrance, una fragancia desarrollada por la perfumista japonesa Haruna Sema, inspirada en sus dos visitas a la República Dominicana en las que obtuvo inspiración a través de experiencias significativas como su visita a la zona rural de Constanza, el encuentro con mujeres emprendedoras locales, y su participación en un taller de creación de fragancias naturales organizado por INFOTEP.

Elaborada con plantas y hierbas que se pueden encontrar en la República Dominicana, la fragancia refleja el potencial del país para desarrollar productos aromáticos naturales y simboliza la fusión entre la riqueza dominicana y la sensibilidad artística japonesa, como ejemplo de colaboración cultural y sostenibilidad.

La JICA reafirma que seguirá siendo un aliado firme del desarrollo de la República Dominicana, respaldando iniciativas que fortalezcan la competitividad, la sostenibilidad y la resiliencia del país, al tiempo que consolidan los vínculos históricos de cooperación y amistad entre Japón y la República Dominicana que datan de más de 60 años.