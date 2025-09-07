Feminicidio en San Luis: Policía pide entregarse a asesino de una joven de 16 años

La Policía Nacional pide al presunto responsable de la muerte de Maite que se entregue. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional exhortó este domingo a Henry Rafael Torres Rosario, de 26 años, a que se entregue a las autoridades, tras ser señalado como el responsable de la muerte de su pareja, una adolescente de 16 años, durante un hecho ocurrido ayer sábado en el sector San Isidro, en Santo Domingo Este.

La institución dijo que, en coordinación con el Ministerio Público, ha activado las labores de localización y captura de Torres Rosario.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se produjo en la residencia donde Torres Rosario convivía con la menor identificada como Maite Evangelina Jerónimo de la Cruz, de 16 años. Allí, la víctima fue agredida con un arma blanca, recibiendo múltiples heridas que le ocasionaron la muerte mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Militar Dr. Ramón de Lara.

Los reportes iniciales señalan que la pareja habría sostenido una fuerte discusión que degeneró en la tragedia.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/08/adolescente-de-16-anos-asesinada-por-su-novio-familia-exige-justicia-5de0d57b-focus-0-0-896-504-2-a0ccda0f.jpg Maite Evangelina Jerónimo De la Cruz murió a los 16 de años de siete puñaladas en su cuerpo. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Pide que se entregue

La institución del orden hizo un llamado a Henry Rafael Torres Rosario para que se entregue por la vía que considere oportuna y responda ante la justicia por este hecho de sangre.

Al mismo tiempo, reiteró su "compromiso de continuar trabajando de manera firme y responsable en la persecución del delito y en la protección de la ciudadanía".

Te puede interesar Feminicidio en Santo Domingo Norte deja a una niña huérfana