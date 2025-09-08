Autoridades investigan golpiza de un hombre a menor de edad en billar de San Cristóbal

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, calificó la agresión al menor como un hecho "condenable" y señaló que se trata de un claro caso de abuso contra un menor. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional informó este lunes que, en coordinación con la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, investiga un caso de agresión física contra un menor de edad, ocurrido en un establecimiento de billar en San Cristóbal y captado en video.

Según una nota de prensa, en el material audiovisual se observa a un hombre golpeando al adolescente, quien aparentemente entró al lugar huyendo del agresor.

El individuo fue identificado únicamente con el alias de "Pinguilo", quien está prófugo.

El hecho fue calificado como "condenable"

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, calificó el hecho como "condenable" y señaló que se trata de un claro caso de abuso contra un menor.

Asimismo, indicó que las autoridades están trabajando activamente para localizar y arrestar al responsable, a fin de que enfrente las consecuencias legales correspondientes.

La agresión está siendo investigado por las autoridades competentes.