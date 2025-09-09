Capturan al presunto asesino de Maite, la adolescente de 16 años que soñaba con ser enfermera

El detenido será presentado ante la justicia para que responda por el crimen cometido. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó este martes que fue apresado Henry Rafael Torres Rosario, de 26 años, señalado como el autor de la muerte de la adolescente Maite Evanfelina Gerónimo de la Cruz, alias "Anllelina", de 16 años, en un hecho ocurrido el pasado 6 de septiembre en el sector El Bonito, San Isidro, municipio Santo Domingo Este.

La institución indicó que el arresto se produjo mediante la orden judicial No. 973-2025-EMES-10284, ejecutada por agentes de la División de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), en la calle El Bron del referido sector.

Señaló que durante su captura le fue ocupada el arma blanca utilizada para cometer el crimen.

Sobre el crimen

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima falleció a causa de múltiples heridas de arma blanca, ocasionadas por Torres Rosario en la vivienda que ambos compartían.

La institución del orden recordó que había activado la búsqueda del prevenido desde el día del hecho, logrando su captura por las labores de inteligencia e investigación desarrolladas en coordinación con el Ministerio Público.

El detenido será presentado ante la justicia para que responda por el crimen cometido.

La Policía Nacional destaca que continuará "enfrentando con firmeza los delitos que atentan contra la vida y la integridad de las personas, en especial aquellos vinculados a la violencia de género e intrafamiliar".

Quería ser enfermera

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/07/adolescente-de-16-anos-asesinada-por-su-novio-familia-exige-justicia-5de0d57b.jpeg (DIARIO LIBRE)

La familia de la víctima dijo a Diario Libre que la joven estaba separada de su matador y que había acudido a una cita con él sin darlo a conocer. También reveló que su pariente era muy dedicada y que soñaba con convertirse en enfermera.