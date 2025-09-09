El intento de violación en un yate que dio con la captura del "Rey del microtráfico de Guachupita"

Rey del microtráfico de Guachupita, a la izquierda, los demás apresados y lo incautado. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este martes que fue capturado en el municipio Boca Chica a Denis Bautista Vázquez, alias "Denis Blanco" y/o "Guachupita Micro", de 45 años, señalado como un delincuente de "alta peligrosidad" con múltiples sometimientos a la justicia por delitos graves, incluyendo homicidios y sicariato. Fue capturado luego de un intento de violación y ahogamiento de una joven en un yate en Boca Chica.

El detenido es identificado por los organismos de inteligencia como uno de los principales distribuidores de drogas a nivel de microtráfico en el Distrito Nacional y otras localidades del país.

Bautista Vázquez también es conocido con el alias de "El Rey del microtráfico de Guachupita".

La institución señala que el operativo de captura se originó a raíz de un llamado al Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, cuando una joven de 23 años denunció haber sido víctima de un intento de ahogamiento (tentativa de homicidio) y agresión sexual mientras se encontraba en un yate en la Marina Salpa de Boca Chica.

La víctima fue trasladada a un centro médico, recibió atenciones y fue referida al médico legista para fines de evaluación.

La yipeta de los 400 mil dólares

"En el marco de esta intervención, los agentes detectaron la salida sospechosa de una yipeta de lujo Mercedes Benz G500, valorada en más de 400 mil dólares, conducida por Denis Bautista Vázquez, quien intentó huir y fue interceptado en el puente San Carlos", indica.

Dinero, relojes, prendas...

La Policía dijo que al prevenido se le ocupó una pistola Glock de última generación, con tres cargadores de diferentes capacidades y un total de 48 cápsulas calibre 9mm, así como dinero en efectivo, relojes, prendas, celulares y otros efectos personales de alto valor.

También se retuvo una licencia de porte de arma de fuego que no estaba a su nombre.

Otros detenidos

Precisó que junto a Denis Blanco fueron detenidas otras personas que actuaban como espaldera o seguridad del presunto delincuente, entre ellas Julio César Mena Mena (a) Pistolita y Wilfredo Sala Pérez (a) Pipilo, a quienes se les ocuparon celulares y accesorios personales. Uno de ellos portaba un arma de fuego de manera ilegal.

La Policía apuntó que el historial delictivo de Denis Blanco incluye:

Agresión con proyectil de arma de fuego a un miembro de la Policía Nacional en Guachupita ( 30-11-1997)

Nacional en Guachupita ( 30-11-1997) Homicidio de Ismael del Rosario Almonte (a) Pecaíto, en el sector Villa Consuelo, ocasionándole múltiples heridas por proyectil de arma de fuego (22-05-2024)

Señalado como autor intelectual del homicidio del agente Ramón Antonio Cabrera Ferrer, en el sector María Auxiliadora, por múltiples heridas de proyectil de arma de fuego (09-12-2024)