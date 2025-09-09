×
Se entrega hombre que dio golpiza a menor de edad en billar de San Cristóbal

El agresor fue identificado como Luis Manuel Jiménez, alias "Pinguilo", de 32 años

    Se entrega hombre que dio golpiza a menor de edad en billar de San Cristóbal
    El hecho tuvo lugar en el sector Jeringa, San Cristóbal. La víctima, identificada con las iniciales C.J.P.D.O., resultó herida tras la agresión en el colmado-billar. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó este martes que se entregó Luis Manuel Jiménez, alias "Pinguilo", de 32 años, quien era buscado por la agresión física que propinó a un menor de edad, hecho ocurrido en un billar en San Cristóbal. El hecho fue captado en video.

    A través de una nota de prensa, la institución indicó que la entrega se realizó de manera voluntaria por familiares y comunitarios, encabezados por el regidor Juan Jiménez Sierra, a miembros de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim).

    La agresión tuvo lugar en el sector Jeringa, San Cristóbal. La víctima, identificada con las iniciales C.J.P.D.O., resultó herida tras la agresión en el colmado-billar.

    • En el material audiovisual se observa a Manuel Jiménez golpeando al adolescente, quien aparentemente ingresó al lugar huyendo de él. 

    Calificado como "condenable"

    El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, calificó ayer lunes el hecho como "condenable" y señaló que se trata de un claro caso de abuso contra un menor.

