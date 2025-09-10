Directivo del CARD aclara su rol como garante de Donni Santana, condenado por incesto

Foto de archivo del exembajador Donni Santana en una de las audiencias. ( ARCHIVO DL )

El abogado Juan Pérez Roa, directivo del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), aclaró su papel como garante solidario del interno Donni Santana, condenado a 20 años de prisión por violar sexualmente a su hijastra, quien fue beneficiado con una modalidad de libertad condicionada.

A través de una nota de prensa, Pérez Roa afirmó que su compromiso se limita estrictamente a la incorporación de Santana en orientación legal y capacitación jurídica para reclusos, negando vínculos con beneficios personales o acuerdos fuera del marco legal.

"La única participación aclarada inclusive en audiencia consiste en que, de concederse la libertad condicionada a Donni Santana, él deberá integrarse al programa de orientación que el Colegio de Abogados implementaría en los centros penitenciarios del país. No existe ningún otro compromiso, beneficio personal o arreglo distinto a este propósito formativo y social", señaló Pérez Roa.

Además, dijo: "Queremos dejar claro ante la opinión pública que en mi condición de garante no estoy avalando privilegios indebidos ni actuaciones contrarias a la ley. El objetivo es de contribuir con la formación y orientación jurídica de los internos, labor que Donni Santana en sus años de reclusión venía desempeñando".

Asimismo, instó a que cualquier explicación o cuestionamiento sobre el particular se dirijan a los abogados de Santana, José Fernando Pérez Vólquez, Valentín Medrano y Manuela Ramírez, quienes además de las autoridades actuante pudieran dar mayores detalles sobre la sentencia y los requisitos y certificados de buena conducta evaluaciones y otros permisos librados o entregados a Donni de forma unánime para la solicitud del beneficio del medio libre.

Más sobre el permiso

El permiso laboral a Santana, siete años después de ser detenido por incesto, consiste en que el trabajo como profesor lo realizará en el domicilio de la Escuela Nacional del CARD, de lunes a viernes, y los fines de semanas y días feriados permanecerá en prisión domiciliaria, en una residencia en el Distrito Nacional.

El permiso lo autorizó el juez José Manuel Arias, de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de la provincia San Cristóbal, Segunda Sala, con sede en el Distrito Judicial de Peravia.

Santana Cuevas guardaba prisión en la cárcel del 15 de Azua.

Santana Cuevas fue sentenciado en noviembre del 2019, un año después de ser detenido por el crimen contra la menor. Su condena de 20 años de prisión fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia.