Policía Nacional desmantela puntos de drogas en Hato Mayor durante operativos

Porciones de droga incautadas por las autoridades en Hato Mayor. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades desmantelaron este viernes varios puntos de venta y distribución de sustancias controladas durante un operativo realizado en el sector Punta de Garza y otras zonas de Hato Mayor.

El allanamiento, marcado con el número 2025-AJ0060881 y encabezado por el coronel Roberto B. Abreu De Jesús, comandante del departamento policial en Hato Mayor, permitió la detención de Manuel De Los Santos, alias "Zapito", de 35 años, residente en la comunidad.

De acuerdo a las autoridades, en la intervención fueron ocupados: una funda azul con un vegetal verde presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 945 gramos.

Además, 854 porciones del mismo vegetal, envueltas en fundas plásticas, con un peso de alrededor de 1,799 gramos. Cuatro videocámaras de vigilancia, seis máquinas tragamonedas y nueve paquetes de fundas ziploc.

Mientras que, el detenido, junto a las evidencias ocupadas, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.

En el allanamiento participaron agentes de la Policía Nacional, adscritos al Departamento de Hato Mayor, en coordinación con la Director Central de Investigación (Dicrim) y el Ministerio Público.