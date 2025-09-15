Parientes del peluquero muerto en Santiago emplazan a la Policía y exigen rectificación pública

Los familiares de José Vladimir Valerio Estévez, el joven peluquero abatido junto a otras cuatro personas en un supuesto intercambio de disparos con miembros de la Policía Nacional. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Los familiares de José Vladimir Valerio Estévez, el joven peluquero abatido junto a otras cuatro personas el pasado miércoles durante un alegado intercambio de disparos en el sector La Barranquita de Santiago, exigieron este lunes a la Policía Nacional una rectificación pública.

La familia afirmó que Valerio, conocido como Vladi, no tenía antecedentes penales y denunció que su nombre ha sido lesionado por declaraciones de la uniformada que lo presentan como delincuente.

Rafael Valerio, representante legal de la familia y pariente del fallecido, reclama el respeto "por el honor de Vladimir".

Anunció que preparan acciones legales por difamación e injuria, incluida la interposición de un recurso de amparo para exigir una rectificación pública.

Solicitudes

Los familiares solicitaron además al Ministerio Público:

La designación de un equipo independiente para la investigación

para la La preservación de la escena y la cadena de custodia

La entrega íntegra de vídeos de cámaras públicas y privadas,

Registros de cámaras corporales

Reportes de despacho

Peritajes balísticos,

Inventario de armamento

El protocolo completo de autopsia

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/15/whatsapp-image-2025-09-15-at-12246-pm-1-3f6dc3c1.jpeg Miembros del Ministerio Público e Inacif realizan un levantamiento en la plaza comercial de La Barranquita. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/15/whatsapp-image-2025-09-15-at-12248-pm-b3842d9a.jpeg Miembros del Inacif llegan a la plaza donde se produjo el intercambio de disparos. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

También piden autorización para peritajes independientes si la Policía no facilita la transparencia en la investigación.

En ese sentid, exigen ofrecer protección a los testigos oculares del hecho, quienes supuestamente están recibiendo amenazas.

El jurista reiteró la denuncia de que las cámaras de seguridad fueron retiradas o desconectadas tras el operativo.

Advirtió que esa acción impide conocer con precisión lo ocurrido en el lugar.

"Ya lo mataron físicamente, pero ahora lo están rematando moralmente, queriendo presentarlo como un criminal", dijo Elena Estévez, madre de Vladimir Valerio.

Insistió en que su hijo era barbero desde los 17 años y que en el momento del suceso se encontraba trabajando en su local.

Los parientes advirtieron que no aceptarán informes oficiales que no estén debidamente acreditados.

La Policía Nacional mantiene la versión de que hubo un intercambio de disparos en el operativo en el que murieron cinco supuestos delincuentes. La familia de José Vladimir Valerio Estévez rechaza esa versión.