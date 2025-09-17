Llegan al país los primeros ejemplares del pasaporte electrónico

El nuevo pasaporte electrónico dominicano, que incorpora un chip y datos biométricos, en fase de pruebas técnicas y de seguridad. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Pasaportes (DGP) informó que los primeros ejemplares del nuevo pasaporte electrónico dominicano ya se encuentran en el país, para ser sometidos a pruebas de seguridad y funcionalidad.

El director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez Uribe, explicó que estas pruebas tienen como objetivo comprobar la lectura y el funcionamiento del chip, la validación de los datos biométricos y demás medidas de seguridad, en cumplimiento con las normativas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Este nuevo documento incluirá un microchip electrónico que almacenará la información demográfica del titular, así como foto, firma digital encriptada, huellas dactilares y rasgo facial, lo que permitirá una autenticación de identidad más ágil y segura.

Más seguridad

El pasaporte electrónico estará elaborado con materiales de alta calidad y contará con una hoja de datos de policarbonato, como ocurre en países como Australia, Canadá, Japón, Singapur, Estados Unidos y Reino Unido.

También incluirá medidas de seguridad avanzadas como hologramas, marcas de agua, tinta ópticamente variable (OVI), así como elementos visibles e invisibles que reaccionan a luz ultravioleta e infrarroja, dificultando su falsificación.

De acuerdo con una nota de prensa de la entidad, el nuevo pasaporte no solo mejorará la seguridad nacional, también ayudará a detectar intentos de suplantación de identidad, y alineará al país con estándares internacionales de pasaportes biométricos, que son utilizados por más de 135 países, lo que facilitará la movilidad de los dominicanos y acelerará los controles fronterizos.

"Esto permitirá que el pasaporte dominicano eleve su posición en los rankings internacionales, fortaleciendo nuestra capacidad para gestionar acuerdos con otros países que faciliten la movilidad de nuestros ciudadanos, avanzando hacia una mayor apertura y reconocimiento global", expresó Ramírez Uribe.

Ramírez explicó que la libreta actual seguirá vigente hasta su fecha de expiración, por lo que podrá coexistir de manera simultánea con el pasaporte electrónico. Es decir, que la transición a este documento será de forma progresiva.

"Usted tiene una libreta con una fecha de expiración a 6 o 10 años, entonces las personas irán cambiando al momento de su vencimiento. Sin embargo, en la medida en que avancemos con la implementación y según nuestra capacidad de atención, iremos ampliando el servicio para que los ciudadanos puedan adelantar el proceso antes de la fecha de expiración de su pasaporte", añadió el titular de la DGP.

Beneficios del pasaporte electrónico

Entre los beneficios de contar con un pasaporte electrónico se encuentran la reducción del riesgo de falsificación y robo de identidad, así como un procesamiento más rápido en las fronteras y la interoperabilidad global.

También ofrece mayor confiabilidad ya que la información está protegida con tecnología avanzada, lo que facilita la apertura de las fronteras.

