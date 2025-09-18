Suspenden a agente de la Dicrim que esposó sin motivo a ciudadano en Guayacanes

La Policía Nacional dijo que oportunamente dará más detalles del caso. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este jueves que fue suspendido de sus funciones un agente de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), luego de ser captado en un video difundido en redes sociales en el que se observa esposar, sin razón aparente, a un ciudadano mientras este se encontraba en compañía de varias personas en una calle del municipio Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís.

La institución indica que la medida fue adoptada tras el agente ser entrevistado por la Inspectoría General de la institución, mientras se profundiza el proceso de investigación.

Señala que oportunamente se darán a conocer mayores detalles conforme avance dicho proceso.