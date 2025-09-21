"¡No serás uno más!", familiares y amigos del barbero Vladimir Valerio realizan vigilia y caminata

Asistentes a la vigilia exigiendo justicia por la muerte a tiros por parte de la Policía del peluquero Vladimir Valerio. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

Los familiares del peluquero José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años, abatido el pasado 10 de septiembre durante un operativo policial en el sector La Barranquita junto a otros cuatro hombres, realizaron este domingo una vigilia frente a la Gobernación Provincial y el Parque Duarte en Santiago y luego marcharon hacia el Monumento a los Héroes de la Restauración, exigiendo justicia y esclarecimiento de los hechos.

Reclamo de justicia y transparencia

La hermana de Vladimir, Gabriela Espinal, reiteró que la familia busca conocer la verdad sobre lo ocurrido.

"Queremos justicia, justicia divina, pero también justicia de la ley. Si hay algo en contra de mi hermano, que nos lo aclaren, que nos den las pruebas, los videos que se llevaron ese día", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/vladimir-valerio2-3a65c705.jpg (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

Espinal denunció, además, que la familia ha recibido amenazas telefónicas y presenciales, e incluso relató que la hermana del fallecido fue raptada y luego liberada, acción que consideró parte de los intentos de amedrentamiento:

"No tenemos miedo. La única persona a la que tememos es a Dios. Seguiremos en pie de lucha hasta que se haga justicia", enfatizó.

La joven explicó que Vladimir era un barbero conocido y apreciado en la comunidad, negando cualquier vínculo con los presuntos delincuentes abatidos junto a él.

"Mi hermano era un muchacho sano. Queremos que se muestren las pruebas y se esclarezca lo que pasó realmente", agregó.

Denuncia de amigos sobre montajes

Tres amigos peluqueros de Vladimir, Alexander González, Leandro Espaillat y Edwin Méndez, denunciaron que circulan fotos manipuladas en redes sociales, tratando de vincularlos con los supuestos delincuentes abatidos durante el operativo.

"Están confundiendo una foto que nos tomamos en una villa. Dicen que éramos los muertos de ese día, pero en realidad éramos nosotros con Vladimir. Queremos limpiar nuestro nombre y que no se nos vincule con esos hechos", indicó uno de ellos hablando en nombre de todos.

Alerta sobre abuso policial

El abogado de la familia, Rafael Valerio, advirtió sobre el temor que genera la actuación policial en la juventud y denunció abusos durante detenciones:

"Si haces una encuesta ahora mismo, el 90 % de la juventud le tiene más miedo a la Policía que a los delincuentes (...) estamos cansados, hartos ya de que se siga maltratando a la gente de trabajo. Todo el que esté implicado va a caer, porque esto no se va a volver a repetir", sostuvo Valerio.

Marcha y vigilancia policial

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/vladimir-valerio3-f040aeca.jpg (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

La vigilia y la marcha hacia el Monumento a los Héroes de la Restauración se realizaron con fuerte presencia de las autoridades: un contingente policial vigiló todo el recorrido para garantizar el orden público.

Los familiares y allegados portaban pancartas con consignas como "¡No serás uno más!" y "Justicia por Vladimir", demandando transparencia y una investigación clara sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía.

Los parientes del barbero aseguran que no descansarán hasta que se haga justicia y que se garantice la seguridad de todos tras las amenazas denunciadas.