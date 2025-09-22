Este miércoles 24 de septiembre es no laborable por el Día de Nuestra Señora de las Mercedes

Nuestra Señora de las Mercedes, en la parroquia que lleva su nombre, en el Santo Cerro, provincia La Vega. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La República Dominicana celebrará este miércoles 24 de septiembre el Día de la Virgen de las Mercedes, por tanto, es día no laborable conforme a lo dispuesto por la Ley 139-97, que establece la aplicación de los días feriados.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo recuerda a empleadores y trabajadores del país que el jueves 25 se retoman las actividades laborales.

Para esta fecha, miles de feligreses abarrotan la parroquia santuario Nuestra Señora de las Mercedes en el Santo Cerro, provincia La Vega, para venerar a la patrona del pueblo dominicano.

Los fieles devotos viajan desde distintos puntos del país a rendir culto a la virgen, otros acuden para solicitar un milagro y para pagar promesas por favores recibidos.

La Virgen de las Mercedes

La Virgen de las Mercedes llegó al país desde hace más de 500 años, con la entrada de los españoles. Y luego de la proclamación de la Independencia Nacional, en 1844, la Virgen fue declarada Patrona de la República Dominicana.

La Virgen de la Merced, también conocida como Nuestra Señora de las Mercedes, es una advocación mariana venerada por los católicos como la Bienaventurada Virgen María. Su nombre también se asocia con el título de Virgen de la Misericordia.

Según historiadores, la advocación de la Virgen de las Mercedes tiene su origen el 1 de agosto de 1218, cuando la Virgen se apareció a san Pedro Nolasco, rey Jaime I de Aragón y san Raimundo de Peñafort.

La Virgen les pidió fundar una orden religiosa dedicada a la redención de cautivos cristianos. Así nació la Orden de la Merced, que rescató a unos 300,000 prisioneros, sacrificando incluso sus propias vidas.

En 1493, la Virgen de las Mercedes viajó a América con la expedición de Cristóbal Colón, siendo la primera advocación mariana en llegar al Nuevo Mundo.

Durante el viaje, la reina de España entregó un cuadro de la Virgen a dos mercedarios, quienes lo llevaron en su misión. El 6 de enero de 1494, se celebró la primera Eucaristía en América, con la presencia simbólica de la Virgen.