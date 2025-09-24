×
Interpol allana finca en San Pedro y apresa a un francés buscado por agresión sexual en su país

Jean Lami, de 51 años, estaba en la finca Oasi RD junto a otras personas, que también fueron detenidas para fines de investigación

    Expandir imagen
    Interpol allana finca en San Pedro y apresa a un francés buscado por agresión sexual en su país
    La Policía dijo que Lami fue apresado mediante allanamiento en una finca de la comunidad Guayabal, distrito municipal Gautier, San José de Los Llanos de la referida provincia. (FUENTE EXTERNA)

    Un ciudadano francés fue apresado en una finca en la provincia San Pedro de Macorís, atendiendo a un requerimiento judicial de las autoridades de su país, bajo acusación de agresión sexual, informó la Policía Nacional este miércoles.

    El apresamiento de Jean Lami, de 51 años, fue ejecutado por miembros de la Oficina Central Nacional (OCN-Interpol Santo Domingo), en coordinación con el Ministerio Público y con el apoyo de la Subdirección Regional de Investigación.

    Será extraditado

    Una nota de prensa de la uniformada indica que Lami fue apresado mediante allanamiento en una finca de la comunidad Guayabal, distrito municipal Gautier, San José de Los Llanos de la referida provincia. El hombre será extraditado.

    Dijo que el detenido fue trasladado bajo custodia al Centro de Retención correspondiente, para los fines de procesamiento y coordinación de su extradición con las autoridades judiciales y migratorias.

    La Policía subrayó que el operativo se realizó en virtud de la orden judicial de allanamiento No. 2025-AJ0062325, dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, y la resolución No. 001-022-2025-SRES-01648 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la cual se autorizó su arresto con fines de extradición.

    Estaba en la finca Oasi RD

    "Lami era objeto de una Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional No. A-12838/11-2024, emitida en noviembre de 2024, y fue capturado en la finca denominada Oasi RD", acotó en la nota.

    En la intervención se ocuparon, entre otros objetos, su pasaporte francés un celular, una escopeta marca Maverick, modelo Mossberg, así como diversas tarjetas bancarias y pertenencias personales.

    Apresaron a otras personas

    Durante la acción resultaron también detenidas varias personas de nacionalidad francesa, venezolana y dominicana para fines de investigación, a quienes se les ocuparon celulares, pasaportes, documentos de identidad, dinero en distintas monedas y un vehículo marca Nissan Frontier NP300, entre otras evidencias.

    El arresto fue encabezado por la fiscalizadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de San Pedro de Macorís, con la participación de agentes policiales adscritos a INTERPOL y a la Dirección Regional de Investigación.

