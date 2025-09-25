La imagen de un hombre asaltando y agrediendo a un adulto mayor en una calle de Santiago se viralizó esta semana y provocó indignación en el país.

La Policía lo identificó como José Alejandro Mora Cruz, alias "Julio el Mago", a quien apresó este jueves en Navarrete, un municipio de Santiago.

Con las manos exposadas hacia atrás, en el destacamento en el que está detenido, Mora Cruz negó los hechos. Explicó por qué lo apodan "el mago" y dio detalles de las supuestas diferencias que tuvo con el adulto mayor. Asegura que no se trató de un atraco, sino del cobro de un "trabajo de hechicería" que le ha había realizado al señor “en un pie malo” que tiene.

"Yo salgo a brujear"

“Julio el Mago” confesó que se dedica a “brujear” luego de que salió de la cárcel, donde cumplió una condena de 20 años por homicidio y que ese señor (el asaltado) le dijo que tenía un pie malo y acordaron que se lo ensalmaría por una suma de dinero, la que luego "no le quiso pagar".

Insistió en que en el video que se viralizó se observa cuando se agacha y le toca el pie al señor.

“Yo no soy brujo, sino yo que hago mi diligencia. Le hago un ensalmo, le hago esto, y le digo que ese trabajo le vale cinco mil pesos, ese trabajo, porque ahí se va a sanar, con el ensalmo que le hago a ese señor”, detalló.

El hombre prosiguió: “Entonces, cuando le hago el ensalmo, estamos haciendo el ensalmo, que se ve como yo estoy haciendo el ensalmo en el pie ahí, no me quiere pagar, no me quiere pagar. Él no me quería dar los cinco mil pesos”.

"Me voy a muela, porque yo me voy a muela, ¿me entienden? Yo no soy brujo, sino yo que hago mi diligencia" José Alejandro Mora Cruz Apresado por asalto a adulto mayor “

Agregó que, como él anda “en necesidad”, cuando el hombre no le quiso dar el dinero que costó el “ensalmo” que le hizo en el "pie malo", “yo veo que tiene el dinero en la mano y yo le quito el dinero”, manifestó en referencia al momento en que le quitó el dinero violentamente, hecho que quedó captado en un video que se viralizó.

Aprendió a ser "brujo" en la cárcel

Alias "Julio el Mago" explicó que él no es brujo, pero que se dedica “a la brujería” porque eso fue lo que aprendió en la cárcel y que para obtener el dinero de la gente las engaña y se les “va a muela”.

Indicó que eso fue lo que pasó con el adulto mayor al que "quitó" el dinero, “porque hay gente que se pone bruta”.