Policía Nacional
Se entregan a la Policía dos jóvenes "altamente peligrosos" luego de persecución

Fueron identificados como Luis Manuel Celedonio "Enyer/la Bala" y José Armando Piña Infante "el Calvo/el Gatillero"

    Expandir imagen
    Se entregan a la Policía dos jóvenes altamente peligrosos luego de persecución
    Policía Nacional. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    La Policía Nacional informó este domingo que, a través de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), se entregaron a las autoridades "de manera voluntaria" dos hombres luego de una persecución policial y la difusión pública de sus fotografías en la lista de "Se busca".

    Identificó a los apresados como Luis Manuel Celedonio "Enyer/la Bala", de 18 años, y José Armando Piña Infante "el Calvo/el Gatillero", de 19. Advirtió que son "altamente peligrosos"

    La entidad no especifica en el lugar en el cual se produjo la entrega.

    En una nota de prensa, la entidad señaló que ambos eran activamente perseguidos mediante órdenes de arresto judicial 973-2025-EMES-10922, acusados de violar los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio de una ciudadana.

    Prontuario delictivo, según la PN

    La Policía indicó que, de acuerdo con los reportes, en una sola noche cometieron múltiples atracos, hiriendo de bala a cuatro personas mientras se desplazaban en motocicletas, lo que reflejaba el nivel de violencia y peligrosidad con el que operaban.

    El documento señala, además, que la entrega voluntaria de los prevenidos se produjo luego de la amplia difusión de sus perfiles delictivos, lo cual generó un ambiente de presión y cerco en su contra, al tiempo que la Policía Nacional mantenía operativos activos en distintas localidades.

    Agradece "colaboración"

    La Policía subrayó que "agradece la colaboración" ciudadana en este procesó y reiteró que continuará desarrollando acciones firmes contra el crimen, advirtiendo que todo aquel que intente evadir la justicia será localizado y procesado conforme a la ley.

    Expandir imagen
    Infografía
    Luis Manuel Celedonio. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Infografía
    José Armando Infante Piña (FUENTE EXTERNA)
