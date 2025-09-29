Abinader confía en que el Ministerio Público hará justicia en el caso de La Barranquita

Una ambulancia del Inacif en el lugar donde agentes de la Policía ultimaron a cinco hombres en La Barranquita, Santiago. ( DIARIO LIBRE/PABLO GARCÍA )

El presidente Luis Abinader expresó este lunes su confianza en que el Ministerio Público investigará a fondo y hará justicia en relación con la muerte de cinco personas a manos de la Policía Nacional en el sector La Barranquita en Santiago.

"Lo que esperamos es que el Ministerio Público investigue y haga justicia con ese caso", expresó.

Un Ministerio Público independiente

El gobernante reiteró que su gestión no interfiere en los temas de justicia.

"Durante muchos años se pidió que existiera un Ministerio Público alejado de la influencia política y eso es lo que tenemos ahora", manifestó.

El jefe de Estado abordó el tema durante el encuentro LA Semanal con la Prensa, celebrado en la tercera etapa del proyecto de saneamiento del arroyo Gurabo, en Santiago.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/29/75d3100d-c956-49ab-8b91-33ebb779d586-ac0c1477.jpg El presidente Luis Abinader habla en LA Semanal realizada este lunes en Santiago. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

El hecho en el que murieron cinco personas en La Barranquita ocurrió el miércoles 10 del corriente mes en un alegado intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional, acción que desde la uniformada no han podido validar.

Ejecución múltiple, según familiares

Parientes de varios de los fallecidos sostienen que se trató de una ejecución múltiple.

Durante el suceso fallecieron Elvis Antonio Jiménez Rodríguez, de 26 años; Julio Alberto Gómez, de 28; José Vladimir Valerio Estévez, de 25; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y Carlos Enrique Guzmán Navarro, de 40. La Policía dijo inicialmente que eran parte de una red criminal.

Sin embargo, los familiares de Valerio Estévez niegan la versión policial e insisten en que se haga justicia.

Actualmente, el Ministerio Público investiga el hecho.