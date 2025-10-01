Celebran el Día Nacional del Adulto Mayor con emotivo acto y reconocimientos

El directro de Pensiones y Jubilaciones , Juan Rosa, mientras celebraba el Día del Adulto Mayor. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP) celebró este miércoles el Día Nacional del Adulto Mayor con la presencia de decenas de pensionados y usuarios que disfrutaron de actividades lúdica como música, brindis, y expresiones del arte como la poesía.

En el evento, el director general de la entidad, Juan Rosa, dijo: "Hoy nos convoca una fecha muy especial, la celebración del Día del Adulto Mayor. Un día en que la sociedad dominicana se detiene para honrar, reconocer y agradecer a quienes han sido pilares fundamentales en nuestras familias, comunidades e instituciones".

Manifestó que hablar de los adultos mayores es hablar de una historia viva, de sacrificios silenciosos, de manos que han trabajado incansablemente para legarnos un mejor país y agregó que ese sector representa la memoria y la experiencia, pero también la fortaleza moral que inspira a las nuevas generaciones.

Dijo que se sienten comprometidos con los envejecientes y que su misión no se limita a la gestión administrativa de una pensión, sino de garantizar que cada beneficiario reciba lo que en justicia le corresponde, con dignidad, transparencia y respeto.

Pensiones otorgadas

Informó que, desde agosto 2020 hasta la actualidad, en la gestión del presidente Luis Abinader, se han otorgado más de 154 mil nuevas pensiones, de las cuales 67,628 son solidarias y 41,779 corresponden al antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), para un 71 % del total.

Citó otros logros como la habilitación de cinco nuevos centros de servicios de atención al usuario, tanto a nivel nacional como internacional como son: puntos de servicios en la Parada de Cultura, en Santo Domingo Este; Colinas Centro en Santo Domingo Norte, oficina Regional Este en La Romana y las oficinas en el exterior en los Consulados Dominicanos en Madrid y Nueva York.

De igual forma, Rosa dijo que fueron firmados 21 acuerdos interinstitucionales, entre los que se destacan, el rubricado con la Fundación Cruz Jiminián, que tiene como propósito la asistencia médica a jubilados, pensionados, empleados y sus familiares sin copago, solo utilizando su seguro médico en dicho centro de salud.

En la actividad estuvieron presentes el subdirector general de la institución, Félix Joel Almonte; María Fadón, directora de Servicios y Trámites de Pensiones; Santiago Guillermo, director Gestión del Sistema de Reparto y Nómina de Pensionados; Tomás Laurencio, encargado del Departamento de Gestión de Servicio.

Jatnna Mercedes Beltré, encargada de la División de Atención al Público; Carmen Gómez, encargada del Departamento Financiero; Nathalie Cornielle, encargada de la División de Pagos; Oscar Feliz, encargado Administrativo; Elvin Villanueva, encargado Jurídico; Pedro Francisco Correa, encargado del Departamento de Trámites de Pensiones; Pedro Jiménez, asistente del director general, entre otros funcionarios.