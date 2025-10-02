Horas después de que la Policía Nacional informara este jueves que había activado la búsqueda de un hombre, el cual dijo que era "peligroso y que estaba fuertemente armado", y le exhortó a entregarse a las autoridades, la entidad comunicó que éste había obtemperado al llamado.

Se trata de Ray Steeven Pichardo Betancourt, alias "Ray", "Gordin" y "el Misionero del 27", quien –de acuerdo a la uniformada- se entregó de forma voluntaria.

Era buscado por ser presuntamente la persona que había realizado múltiples asaltos en el ensanche Ozama, en el municipio Santo Domingo Este, de la provincia Santo Domingo. La Policía dijo que el hombre había sido captado en videos haciendo las "fechorías" y que se habían vueltos virales.

La entrega se realizó a través del programa televisivo El Show del Mediodía.

Pichardo Betancourt era buscado activamente con la orden de arresto No. 973-2025-EMES-10931, emitida por un tribunal competente por presunta violación al artículo 379 del Código Penal, que tipifica el delito de robo.

A disposición de la justicia

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, recibió al imputado y explicó que fue trasladado inmediatamente a la jurisdicción correspondiente para ser presentado ante el Ministerio Público.

"Será en la justicia donde se establecerá su responsabilidad o no en el presente caso", señaló Pesqueira, al tiempo que destacó que la entrega se realizó en cumplimiento de los protocolos establecidos.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y agradeció la colaboración de los medios de comunicación y la ciudadanía en el proceso de localización del acusado.