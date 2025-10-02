Policía activa la búsqueda de "el Misionero del 27", de quien dijo es peligroso y anda armado
Indicó que el prófugo comete "sus fechorías" en un motor, usando casco protector para evadir su identificación
La Policía Nacional informó la tarde de este miércoles que activó la búsqueda de Ray Steeven Pichardo Betancourt, apodado "Ray", "Gordin" y/o "el Misionero del 27", de quien dijo que está acusado de cometer múltiples asaltos en el ensanche Ozama, municipio Santo Domingo Este.
Conforme a la institución, Pichardo Betancourt es considerado "peligroso y anda fuertemente armado".
Le pidió que se entregue por la vía que considere pertinente, y a la ciudadanía su colaboración para atraparlo. "Cualquier información que facilite su captura puede ser comunicada de manera confidencial".
Dijo que el hombre es rastreado a través de agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).
Asalta en motor con casco protector
A través de una nota de prensa, la Policía precisó que el prófugo comete "sus fechorías" en un motor, usando casco protector para evadir su identificación.
"Contra éste pesa la orden judicial de arresto No. 973-2025-EMES-10931, emitida por las autoridades competentes, por presunta violación al artículo 379 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de dos ciudadanos", indicó la Policía.