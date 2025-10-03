La Policía Nacional puso en marcha este viernes la "Operación Garantía de Paz 2.0", con la participación de más de 16 mil agentes para reforzar la vigilancia, reducir los delitos y garantizar el orden público.

El operativo, que se desarrollará desde octubre hasta principios de diciembre, antes del tradicional operativo navideño, fue anunciado en la explanada del Palacio de la Policía Nacional. Lo encabezó laministra de Interior y Policía, Faride Raful; el director de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, y representantes de los organismos involucrados.

"Tenemos más de dieciséis mil agentes activos solo de la Policía Preventiva, más el personal militar que se suma al operativo", afirmó Guzmán Peralta.

"Desde esta tarde estamos en la calle corrigiendo excesos, enfrentando los ilícitos y protegiendo a los ciudadanos" Ramón Antonio Guzmán Peralta, director de la Policía “

Durante su intervención, explicó que las acciones contempladas están el control del porte ilegal de armas, el combate al microtráfico, la intervención de negocios de bebidas alcohólicas fuera de la normativa, y la vigilancia para evitar la presencia de menores en estos espacios.

Te puede interesar El Gobierno lanza operativo contra el delito en puntos "priorizados" del país

Faride: hay avances, pero también retos

De su lado, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, recordó que este esfuerzo forma parte de una estrategia nacional iniciada hace un año y que ha generado avances, pero reconoció que aún hay retos por enfrentar.

"Sabemos que podemos dar más. Podemos seguir reduciendo homicidios, sacar más armas ilegales de las calles, proteger mejor a nuestros jóvenes y enfrentar el desorden que altera la paz social", expresó.

Raful señaló que el operativo responde a la voluntad del presidente de la República de mantener un abordaje firme, pero respetuoso de la ley y los derechos humanos, con un enfoque de prevención, control territorial y transformación institucional.

"Este es un esfuerzo por la paz nacional. Para que cada dominicano se sienta seguro en su barrio, en su calle, en su espacio. Porque no hay seguridad ciudadana sin prevención, y no hay prevención sin trabajo en comunidad", agregó.

Este plan estará activo hasta la primera semana de diciembre. Luego se lanzará el Operativo de Navidad 2025.