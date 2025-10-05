La policía persigue a tres hombres implicados en tiroteo a yipeta en Bella Vista

La Policía Nacional informó hoy que mantiene la búsqueda de tres hombres señalados como los presuntos responsables del atentado a tiros contra Starling Noboa Ysabel, conocido como Á nyelo Millones y/o Chocho , ocurrido el pasado 22 de septiembre en el sector Bella Vista del Distrito Nacional.

Los prófugos fueron identificados como Rurzon Enrique Gutiérrez Jiménez, alias Rurzon , de 52 años; Eliu Nehemías Virella Benjamín, alias Eliu , de 44; y Jordan Manuel Melo Peguero, alias Jordan , de 32, quienes son calificados por las autoridades como "altamente peligrosos".

Según el informe policial, los tres hombres son señalados como los autores materiales del ataque armado contra Noboa Ysabel, quien se desplazaba en una yipeta Mercedes Benz G-63 AMG cuando fue interceptado y tiroteado por ocupantes de una Honda CRV en la avenida Núñez de Cáceres esquina Camila Henríquez.

Cada uno de los sospechosos cuenta con una orden de arresto emitida por las autoridades judiciales, según la Policía.

Durante las pesquisas, agentes del Departamento de Homicidios y del Ministerio Público ocuparon un fusil marca American Spirit calibre 5.56 mm con 44 cápsulas, así como dos vehículos (una Mercedes Benz y una Honda CRV) y un celular, los cuales permanecen bajo custodia policial como parte del proceso investigativo.

La entrega

La institución del orden exhortó a los tres prófugos a entregarse por la vía que consideren conveniente, para responder ante la justicia por los hechos que se les imputan.

Pidió la colaboración de la ciudadanía para ofrecer información que contribuya a su localización, a través de los teléfonos (809) 682-2151 (exts. 2435, 2437 y 2441) o la flota directa 809-613-1501.

La Dirección Central de Investigación (Dicrim) informó que continúa las labores de búsqueda y seguimiento para dar con el paradero de los implicados, en cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas por las autoridades competentes.