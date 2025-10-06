La Policía busca a cuatro presuntos delincuentes "armados y peligrosos"

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), informó este lunes que mantiene la búsqueda de cuatro presuntos delincuentes señalados en diversas órdenes judiciales por la comisión de delitos violentos, porte ilegal de armas de fuego y asociación de malhechores, entre otros hechos delictivos.

Los prófugos fueron identificados por la Policía como Estarlin Reyes de la Cruz (a) "Dailito" y/o "la Sombra", Miguel Ángel Araujo de la Cruz (a) "Retro" y/o "Chuky Malo", Christopher Geraldo Vásquez (a) "Christopher" y/o "el Matón", y Julio César Díaz Medina (a) "Pinpo" y/o "La Dinamita", "todos con antecedentes de violencia y conducta delictiva".

"Contra estos individuos pesan las siguientes órdenes de arresto judicial: No. 973-2025-EMES-11161, en perjuicio de Antonio Pérez, Anderson Ozuna y Bralyn Bola Calzado, por presunta violación a los artículos 309, 265, 266 y 295 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados", dijo la Policía en una nota de prensa.

"Peligrosos y armados"

Según la institución, los prófugos son considerados "altamente peligrosos" y se presume que están "fuertemente armados", por lo que exhorta a la ciudadanía a no intentar detenerlos por cuenta propia, sino a comunicarse de inmediato con las autoridades en caso de conocer información sobre su paradero.

Indica que para ofrecer cualquier información que facilite su captura, la Policía Nacional habilitó los teléfonos (809) 682-2151, extensiones 2456, 2453, 2442, 2439, 2170, 2437 y 2435.

