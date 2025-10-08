La Policía Nacional investiga el caso de Modesto Marmolejos del Rosario, cuyo cadáver fue encontrado este miércoles con signos de violencia en un canal de riego en Valverde, luego de que a su esposa le llegara una paquete anónimo a su casa en Santiago con pertenencias del hombre, dinero y una carta con la indicación de que comprara "una caja de muerto" para enterrarlo.

Además del levantamiento de cámaras de seguridad en la zona donde fue hallado el cuerpo –canal de Jicomé, municipio de Esperanza, en Valverde-, la uniformada entrevista a varias personas, incluyendo compañeros de trabajo de la víctima, quien laboraba en una empresa de envío a domicilio. Estaba desaparecido desde el cuatro de este mes de octubre.

El dato fue revelado este miércoles por Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, en su despacho.

Dijo que el caso, "ha dado origen a una exhaustiva investigación". Sobre las personas que son entrevistadas expresó que no podía revelar sus nombres, pero que las investigaciones "se estaban ampliando".

"Ya oportunamente, pues, estaremos dando mayores detalles con relación a este caso" Diego Pesqueira Vocero de la Policía “

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/canal-jicome-cadaver-2f7e9c7d.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/canal-jicome-cadaver-2f7e9c7d.jpg En este canal -Jicomé- fue hallado el cadáver de Modesto Marmolejos del Rosario. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÉRAS)

Dinero para que "compre la caja de muerto"

De acuerdo a la denuncia de la esposa del occiso, Yohanny Diloné, quien puso una querella, en horas de la mañana de ayer martes recibió un paquete anónimo con pertenencias de su esposo y una cantidad de dinero no especificada para que adquiriera un ataúd para su sepultura. Manifestó también que la nota decía que el cadáver estaba en el canal de riego Ulises Francisco Espaillat de Santiago, provincia donde reside.

Marmolejos del Rosario había sido reportado como desaparecido el pasado sábado, y desde entonces se inició un proceso de búsqueda que incluyó la revisión de cámaras de seguridad y levantamiento de evidencias.

Atado de pies y manos El cuerpo de Modesto Marmolejos del Rosario, de 52 años, fue encontrado este miércoles atado de pies, manos y cuello, con múltiples signos de violencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/hallan-cadaver-de-hombre-reportado-desaparecido-en-santiago-5eff04e2.jpeg Modesto Marmolejos del Rosario. (FUENTE EXTERNA)