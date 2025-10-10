El presidente Abinader partió este viernes a México por motivos familiares

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. ( FUENTE EXTERNA. )

El presidente de la República, Luis Abinader, viajó este viernes a México para atender compromisos de carácter familiar, según informó la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia.

El mandatario partió acompañado por la primera dama, Raquel Arbaje, y sus hijas.

Su retorno al país será este domingo 12 de octubre, en el que tiene previsto encabezar un acto oficial en Santo Domingo Este, a las 4:00 de la tarde, para dejar inaugurados y entregar nuevos apartamentos del proyecto Ciudad Real Ecológica.

Actividades previas del presidente

Antes de su salida del país, Abinader agotó una agenda de trabajo en el Gran Santo Domingo. Ayer jueves, encabezó la entrega de 3,136 títulos de propiedad a familias del sector Palmarejo-Villa Linda, en el municipio Santo Domingo Oeste. Durante el acto, anunció que su Gobierno proyecta entregar más de 240,000 títulos a familias en todo el país antes del año 2028.

Ese mismo día, el presidente también encabezó la entrega de 95 apartamentos en el residencial Pablo Mella Morales II, en La Guáyiga, como parte de los planes habitacionales Mi Vivienda y Familia Feliz, desarrollados por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived).