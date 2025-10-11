El Mived cierra la discoteca Euphoria de la Venezuela porque no tenía permisos de construcción

Personal del Ministerio de la Vivienda coloca un letrero de "obra paralizada" en la discoteca Euphoria, ubicada en Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

La popular discoteca Euphoria, ubicada en la avenida Venezuela en Santo Domingo Este, fue cerrada este viernes por el Ministerio de Viviendas y Edificaciones (Mived). La medida fue tomada por la entidad, debido a que la edificación “no posee licencia de construcción”.

El cierre fue realizado de forma preventiva y provisional, informó el Mived.

Además de la falta de la licencia de construcción, el ministerio dijo que el centro de diversión también operaba sin inspecciones técnicas ni las certificaciones finales requeridas, en violación a la Ley 161-21.

La institución informó que el centro fue notificado de su suspensión el 17 de junio de este 2025, “luego de comprobar que en el lugar se realizaban trabajos de remodelación sin supervisión ni permisos válidos”.

“Pese a las citaciones realizadas, los responsables del centro nocturno no comparecieron a las vistas fijadas, conforme se desprende de las actas levantadas por la Dirección Jurídica del Ministerio”, acotó el Mived en una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/11/49d9aa3d-810d-4e30-96b8-b9f996277c3a-5843e405.jpg Fotografía compartida por el Mived sobre la estructura de la discoteca Euphoria. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/11/886d6549-9076-4dbd-828b-36342edc3cf7-781c5312.jpg Situación del cableado. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/11/ca311e65-c255-439c-a54e-3ee1851e4d3f-f327518c.jpg Un hombre coloca un candado a la puerta del centro de diversión. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/11/a66b5b82-57e9-430d-b54b-4d340eb1fa64-009a89e4.jpg Condiciones de la estructura de la discoteca Euphoria. (FUENTE EXTERNA)

Dijo que, al verificarse la reapertura del local y el reinicio de actividades comerciales sin la debida autorización, convocaron nuevamente a los propietarios, quienes se comprometieron a regularizarse. Pero "sin haber completado ese proceso, promocionaron eventos artísticos con presencia masiva de público", señaló el Mived.

Ante esta falta, el Viceministerio de Normas, Reglamentaciones y Tramitaciones emitió el acto administrativo MIVED-VNRT-AC-013/2025, ordenando la clausura preventiva del centro de diversión "hasta tanto se regularice la situación de la edificación".

No es una sanción

En la información, el Mived indicó que la clausura preventiva no constituye una sanción, "sino una medida provisional de protección pública".

El cierre estará vigente hasta que se compruebe que la estructura de la discoteca cumple con las normas técnicas y de seguridad correspondientes.

El Mived reiteró que la supervisión técnica y el cumplimiento normativo "son pilares esenciales de la política pública de vivienda y edificaciones del Estado dominicano".