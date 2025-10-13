Policía: fue suspendido el oficial acusado de violación sexual a una cadete en San Cristóbal

Fachada del Palacio de la Policía Nacional. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional informó este lunes que suspendó a finales de mayo, a un oficial superior por una denuncia de una excadete de presunta agresión sexual.

El hecho habría sucedido mientras la excadete se formaba en la academia de San Cristóbal. El oficial superior señalado como responsable fue suspendido de manera inmediata como medida preventiva, en cumplimiento de los protocolos internos y del debido proceso, dijo la institución.

Precisó que dispuso que el caso relacionado con la excadete de la Escuela para Cadetes Mayor General José Félix Rafael Hermida González, cuyo nombre hace reservas, fuera remitido al Ministerio Público, en la jurisdicción de San Cristóbal para las investigaciones correspondientes.

Espera resultado final

La Policía aseguró en una nota de prensa que "actuó inmediatamente conoció la denuncia el 27 de mayo a través de la Dirección Central de Asuntos Internos", y que espera el resultado final del Ministerio Público.

Reiteró su compromiso con "la transparencia, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales, garantizando que la investigación se lleve a cabo con objetividad, imparcialidad y estricto apego a la ley".

No tolerará conductas inapropiadas

Asimismo, la Policía Nacional enfatizó que no tolera conductas contrarias a los valores éticos, disciplinarios y humanos que rigen el accionar de sus miembros, y que continuará brindando todo el apoyo necesario para el esclarecimiento total de los hechos.

La institución no reveló el nombre del oficial acusado.

Versión de la madre de la cadete

El caso de hizo público este lunes cuando una señora denunció que su hija fue violada sexualmente mientras se formaba como cadete en el referido centro e identificó al supuesto agresor como el mayor José Manuel Liriano Luciano, subdirector académico.

Aseguró que a su hija la drogaron para cometer la agresión en su contra. Su nombre se hace reserva para proteger la integridad de la joven.

También dijo que acudió a la Dirección Central de Asuntos Internos de la entidad a poner la querella y no le hicieron caso y procedieron a avisar a la Academia.

La mujer habló llorando en el programa El Show del Mediodía, donde se hincó para pedir justicia. Agregó que no tienen apellidos para que el sistema las proteja.

Faride: no se protegen actos de acoso, abuso o violencia contra las mujeres

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, también se refirió al hecho. Dijo que, en su momento, la Policía dispuso la "suspensión preventiva del oficial" y la apertura de una investigación formal.

"El caso se encuentra bajo conocimiento del Ministerio Público y de los organismos internos competentes que realizan las evaluaciones e investigaciones, para establecer los hechos y determinar responsabilidades", dijo Raful.

Sostuvo que la Policía reafirma su compromiso con la transparencia y el respeto al debido proceso, y "deja claro que no protege ni protegerá jamás actos de acoso, abuso o violencia contra las mujeres, bajo ninguna circunstancia y venga de quien venga".

"Asimismo, exhorta a la prudencia y responsabilidad en el manejo público de la información, hasta que las autoridades concluyan la investigación", concluyó la funcionaria.

Ante la denuncia presentada contra un oficial en la Escuela de Cadetes de Hatillo, la Policía Nacional dispuso de inmediato, (en su momento) la suspensión preventiva del oficial acusado y la apertura de una investigación formal.



El caso se encuentra bajo conocimiento del... — Faride Raful (@FarideRaful) October 14, 2025