El papa León XIV designa a monseñor Morel Diplán como arzobispo coadjutor de Santo Domingo

Fotografía de archivo del monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, quien fue designado por el papa León XIV como arzobispo coadjutor de Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El papa León XIV designó como arzobispo coadjutor de Santo Domingo, con derecho de sucesión, a monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, quien hasta la fecha se desempeñaba como obispo de La Vega, cargo que asumió el 7 de diciembre de 2024.

La información fue dada a conocer este sábado por la Conferencia del Episcopado Dominicano.

De acuerdo con el Código de Derecho Canónico, el obispo coadjutor "asiste al obispo diocesano en todo el gobierno de la diócesis y hace sus veces cuando se encuentre ausente o impedido".

En caso de que la sede episcopal quede vacante, el obispo coadjutor pasa automáticamente a ocupar el cargo de obispo de la diócesis para la cual fue designado.

Sobre monseñor Morel Diplán

Carlos Tomás Morel Diplán nació el 2 de noviembre de 1969 en Monte de la Jagua, Moca, provincia Espaillat. Cursó sus estudios básicos en la escuela elemental de Canca la Reina (1978-1986) y completó la educación secundaria en el liceo Mercedes Peña de Licey al Medio (1986-1990).

En 1991 ingresó al Seminario Santo Cura de Ars de La Vega, y posteriormente realizó estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino (1992-2000), donde obtuvo licenciaturas en Filosofía y Ciencias Religiosas.

Fue ordenado presbítero el 24 de junio de 2000.

El 14 de diciembre de 2016, el papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de Santiago de los Caballeros y titular de Capo della Foresta.

El 3 de diciembre de 2023, el papa Francisco lo designó administrador apostólico de la diócesis de La Vega, y posteriormente, el 18 de octubre de 2024, fue nombrado obispo titular de esa diócesis.

Con su nueva designación como arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Morel Diplán acompañará en el gobierno pastoral de la arquidiócesis al arzobispo actual y quedará en posición de sucederlo en el cargo.

La arquidiócesis de Santo Domingo está presidida por el arzobispo Francisco Ozoria Acosta.