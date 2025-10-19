×
La Policía apresa a presunto autor de homicidio de una mujer dentro de su residencia en SFM

Cristofer de León Lora (a) Cris, de 22 años, fue arrestado por la muerte de Esmerlin Agramonte, de 30 años

La entidad informó que fue recuperada el arma utilizada en el crimen

    Expandir imagen
    La Policía apresa a presunto autor de homicidio de una mujer dentro de su residencia en SFM
    El detenido Cristofer de León Lora (a) Cris será puesto bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó este domingo que varios de sus agentes adscritos a la División de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), apresaron a un hombre, señalado como el presunto autor de la muerte por herida de bala de la joven Esmerlin Agramonte Santiago, de 30 años.

    El  hecho ocurrió en el sector San Pedro, del municipio San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte

    La uniformada señala que se trata de Cristofer de León Lora (a) Cris, de 22 años. Además, que indica que de acuerdo con las investigaciones preliminares, el incidente se registró en el interior de la residencia del detenido, ubicada en el callejón El Alto del referido sector, en un hecho bajo investigación.

    "En medio del incidente, el detenido realizó varios disparos, ocasionándole las heridas mortales a la víctima", refiere la Policía en una nota de prensa.

    El informe del médico legista, certificó la causa del deceso como herida de proyectil de arma de fuego en la cabeza, además de otra herida de bala en la muñeca izquierda sin salida.

    Expandir imagen
    Infografía
    El arma utilizada en el hecho, según la Policía. (FUENTE EXTERNA)

    Arma utilizada 

    Durante el proceso investigativo, y como parte del seguimiento al caso, fue entregada de manera voluntaria el arma utilizada en el hecho, una pistola marca Budapest, modelo PJK-9HPFEG, calibre 9mm, serie G87887, con su respectivo cargador largo y tres cápsulas.

    • La Policía sostuvo que el arma fue entregada por un hombre, quien manifestó haberla recibido del agresor para ocultarla tras cometer el crimen.

    El detenido Cristofer de León Lora (a) Cris será puesto bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras se continúan las investigaciones relacionadas con este lamentable suceso.

