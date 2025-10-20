Hospital Antonio Musa da apertura a moderna área de odontología

Reapertura del área de odontología en el Hospital Antonio Musa de San Pedro Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

El Hospital Regional Doctor Antonio Musa de San Pedro de Macorís informó este lunes que el área de odontología ya está en funcionamiento, ofreciendo nuevamente servicios de atención bucal a toda la comunidad, tras un proceso de adecuación y mejora de sus instalaciones.

El director del centro de salud, doctor Alberto Augusto Betances, destacó que la reapertura de esta área forma parte del plan de fortalecimiento de los servicios hospitalarios, con el objetivo de garantizar una atención más integral, segura y de calidad para los pacientes.

"Nos complace anunciar que el área de odontología del hospital está lista para recibir a nuestros usuarios. Este espacio ha sido remozado para ofrecer un servicio digno, con equipos funcionales y un personal capacitado que brindará atención humana y profesional", expresó el doctor Betances.

Servicios

El servicio de odontología ofrecerá consultas generales, limpiezas dentales, extracciones, tratamientos preventivos y orientación en salud bucal, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, de lunes a viernes.

