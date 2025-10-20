Policía mata hombre y hiere dos en San Cristóbal; dice grupo había robado taxi y herido a conductor

La Policía Nacional señala que reafirma su compromiso de proteger la vida, el orden y la seguridad ciudadana. ( FUENTE EXTERNA )

La Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional informó este lunes que una persona falleció y dos resultaron heridas tras supuestamente enfrentar una patrulla policial en momentos en que los agentes daban seguimiento a un vehículo reportado como robado, luego de un asalto a mano armada en el sector Hato Damas, provincia San Cristóbal.

Según el informe preliminar, los agentes fueron alertados por el operador de radio sobre un ciudadano herido por proyectil de arma de fuego, identificado como José Eduardo García Capellán, de 37 años, quien ofrecía servicio de transporte "Indriver".

Conforme a una nota de prensa de la Policía, la víctima fue despojada de su vehículo, teléfono celular, documentos y dinero por tres individuos armados que posteriormente emprendieron la huida.

Te puede interesar Policía mata en Villa Duarte a joven buscado por herir de bala a cabo de la institución

Seguimiento satelital

Dijo que mediante seguimiento satelital (GPS), los agentes ubicaron el vehículo sustraído en la entrada de Cambita, donde, según la Policía, los sospechosos abrieron fuego contra la patrulla, impactando la unidad policial.

"En defensa legítima, los miembros de la Dicrim repelieron la agresión, resultando heridos Luis Alberto Lara Dionicio (alias "Andy"), de 18 años, y Alexander Gómez Álvarez, de 23, mientras que un tercero, apodado " Guampa ", falleció mientras recibía atenciones médicas", refiere la institución.

La Policía Nacional señala que reafirma su compromiso de proteger la vida, el orden y la seguridad ciudadana, actuando siempre dentro del marco de la ley y la Constitución.