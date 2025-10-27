Apresan a un reo fugado de la cárcel de Najayo acusado de matar un hombre

La Policía Nacional informó este lunes que, a través de la Unidad Central de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), en coordinación con el Ministerio Público, logró capturar a un hombre que se había fugado del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres (CCR-20), en San Cristóbal, el pasado 15 de septiembre de 2025.

Según una nota de prensa, trata de Arle Isaac Celado, de 31 años, cuya detención se produjo la tarde de este lunes 27 de octubre, en la calle Duarte del sector La Ureña, Santo Domingo Este, luego de un intenso proceso de vigilancia y seguimiento desplegado por agentes de investigación y operaciones del Departamento Operativo II de la Ucaprec.

La Policía no precisa si Arle Isaac Celado cumplía prisión por una condena o cumplía medida de coerción.

El personal policial actuó en coordinación con la fiscal Andris De Los Santos, directora nacional de la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados.

El arresto se realizó en seguimiento a la orden de allanamiento No. 2025-AJ007125, ejecutada previamente. Las labores continuaron de manera ininterrumpida hasta lograr su captura en la dirección antes citada.

Historial

Arle Isaac Celado era buscado por su presunta implicación en el homicidio de Romer Sánchez "Digital" y por violaciones a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, así como al artículo 86 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.