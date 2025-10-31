El blanco se suma a la reforma: la Policía Nacional renueva su uniforme administrativo

La reforma policial avanza con una nueva identidad visual que busca proyectar confianza, orden y compromiso con el servicio público. ( PABLO TAVERA )

El tradicional uniforme gris que por años distinguió al personal administrativo de la Policía Nacional da paso a un nuevo diseño en camisa blanca y pantalón azul marino, presentado como parte del proceso de transformación y modernización que impulsa el cuerpo del orden.

La renovación de la indumentaria policial inició en junio de este año, con el lanzamiento del nuevo uniforme del modelo de patrullaje, de color azul con franjas lumínicas. Esta nueva versión tiene un diseño de camuflaje pixelado urbano (llamado F-TBT), que incluye código QR , cámara corporal, entre otros rediseños , con el fin de fortalecer la confianza ciudadana.

Más allá del área administrativa

La estructura de uniformes en la entidad policial mantiene la diversidad que responde al tipo de servicio, jerarquía y función del personal, con el objetivo de garantizar orden, identidad visual y disciplina. Además de los uniformes operativos, la institución dispone de una serie de trajes de gala para actos protocolares, ceremonias y eventos oficiales.

El Traje Formal Policial A, de color negro, es empleado en eventos diplomáticos o solemnes celebrados en horario nocturno. Incluye chaqueta negra con botones dorados, camisa blanca, corbata y zapatos en charol, simbolizando autoridad y respeto.

El Traje Formal Policial B, de color blanco, se reserva para actividades oficiales diurnas y representa pureza y transparencia.

El Traje Formal Policial C, gris oscuro, se utiliza en actos institucionales o desfiles celebrados antes de las 6:00 de la tarde, mientras que el Traje Formal Policial D, conocido como “etiqueta tropical”, combina chaqueta blanca y pantalón negro con franja lateral, ideal para recepciones o banquetes.

Finalmente, el Traje Formal Policial E, o de Gran Gala, es el uniforme de máxima distinción, utilizado en ceremonias solemnes o condecoraciones, con charreteras y detalles dorados que reflejan la jerarquía y la solemnidad del acto.

Especializados y técnicos

Existen también uniformes adaptados a funciones específicas, donde los instructores y docentes policiales visten camisas grises o polos negros con el logo institucional, pantalones grises o de faena y botas de campaña. El reglamento incluye además uniformes para personal médico, técnico, de mantenimiento, cocina, banda de música y otros servicios.

El Uniforme de Faena, está diseñado para los entrenamientos, maniobras y ejercicios tácticos. Se compone de una vestimenta tipo campaña —con pantalón y guerrera de tela resistente, en tonos grises o camuflaje digital—, acompañada de botas de campaña y gorra, que permite mayor movilidad y protección en el terreno.