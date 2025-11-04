Declaran duelo oficial por el fallecimiento de Marcelo Bermúdez Estrella, luchador antitrujillista

El empresario y luchador antitrujillista Marcelo Bermúdez Estrella, falleció este lunes a los 91 años ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader declaró duelo oficial el martes 4 de noviembre de 2025 por el fallecimiento de Marcelo Felipe de Jesús Bermúdez Estrella, conocido entre sus allegados como Milito, destacado luchador antitrujillista, exgobernador de la provincia Santiago, empresario y escultor, quien murió el lunes 3 de noviembre, a los 91 años de edad.

La disposición está contenida en el decreto núm. 630-25, emitido ayer, lunes, mediante el cual el Poder Ejecutivo rinde homenaje a la trayectoria pública, empresarial y social de Bermúdez Estrella.

En las motivaciones, el decreto recuerda que Marcelo Bermúdez Estrella fue un destacado empresario, político y escultor dominicano, con una trayectoria ejemplar de servicio al país.

Aportes al desarrollo económico

Además, se resalta que, en su rol empresarial, realizó importantes aportes al desarrollo económico de la República Dominicana, especialmente en Santiago de los Caballeros, generando empleo y oportunidades de crecimiento para la región del Cibao.

En ese sentido, también se destaca que Bermúdez Estrella se distinguió por su intachable compromiso con la defensa de los valores democráticos, la libertad, la justicia social y el fortalecimiento de la institucionalidad dominicana. Estas convicciones lo llevaron a participar activamente en movimientos políticos y sociales contra el régimen de Rafael Leónidas Trujillo y en favor del restablecimiento de la constitucionalidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/04/whatsapp-image-2025-11-04-at-120629-pm-1-ebeccb00.jpeg Allegados despiden a Marcelo Bermúdez, el luchador antitrujillista y exgobernador de Santiago. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVREZ)

El Poder Ejecutivo consideró que el fallecimiento de este distinguido ciudadano, quien sirvió al pueblo dominicano de manera desinteresada y fiel a sus valores personales, constituye un motivo de duelo para el pueblo y el Gobierno dominicano, en virtud de lo cual, en atención a la Constitución y a la ley, declara el duelo oficial.

Ante esto, el decreto instruye al Ministerio de Defensa a rendir honores militares a Bermúdez Estrella y dispone que la Bandera Nacional ondee a media asta durante el día de duelo en recintos militares y edificios públicos de todo el país.