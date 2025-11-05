Insultos y tensión entre los organizadores en Tailandia del certamen de Miss Universo

El director del concurso en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, contratado por la organización Miss Universo (MUO) como productor de la edición 2025 está en el centro del debate. ( FUENTE EXTERNA. )

La edición de Miss Universo que se celebra este mes en Bangkok se ha visto salpicada por una serie de acusaciones entre los organizadores del concurso, que ya se han amenazado entre ellos con acciones legales, tras el insulto que recibió la representante de México, Fátima Bosch.

Los cuatro días de actividades oficiales del certamen, en el que participan mujeres de 122 países y territorios, han estado llenos de polémicas, muchas de ellas protagonizadas por el director del concurso en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, contratado por la organización Miss Universo (MUO) como productor de la edición 2025.

Este empresario tailandés -propietario del Miss Grand International (MGI), un certamen que compite contra Miss Universo en el mundo de los concursos de belleza- está siendo criticado por haber llamado "tonta" a la delegada mexicana en una actividad oficial, un momento que se ha viralizado en las redes sociales.

¿Qué medidas se han tomado?

El presidente de MUO, Raúl Rocha, dijo que emprenderá acciones legales frente a "la serie de actos malintencionados cometidos por parte de Nawat", en medio de más polémicas: el tailandés acusó a MUO de cometer una ilegalidad al aliarse con un patrocinador vinculado a casinos en línea, cuyas operaciones son ilegales en Tailandia.

En declaraciones a EFE, el tailandés dijo que MUO, sin avisarles, llevó carteles que mostraban el nombre de un casino en línea al hotel en el que se encuentran las candidatas y al que acudieron agentes de la Policía en búsqueda de responsables.

Frente a periodistas, los policías se llevaron presuntamente a la comisaría a un trabajador de Miss Universo, sin que se conozcan hasta ahora detalles posteriores.

Antes de la llegada de la Policía, MGI y MUO habían sostenido una guerra de comunicados en los que se amenazaban con acciones legales por diferencias en cuanto a la celebración de una cena presidida por Nawat y su propuesta de que el público votara por sus candidatas para escoger a las 10 con más respaldo popular.

El equipo de Miss Universo asegura que esta actividad no está autorizada y que esas votaciones no incidirán en el resultado del certamen, mientras Nawat insiste en que es parte del acuerdo con MUO.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Además, el ataque a Bosch, que aclaró que no abandonará la competencia, ha desatado una ola de rechazo contra Nawat, empezando por varias de las candidatas que también salieron del lugar, como lo hizo la actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjaer, quien calificó el acto como "muy irrespetuoso".

Nawat se ha disculpado al menos dos veces por lo sucedido, con mensajes publicados en redes sociales, en los que ha llamado a los seguidores del concurso a seguir adelante con la agenda establecida.

No obstante, el presidente de MUO, el mexicano Raúl Rocha, dijo en un vídeo publicado en redes sociales que el empresario tailandés "humilló, insultó y faltó al respeto" a la mexicana, y cometió "el gran abuso de haber llamado a seguridad para intimidar a una indefensa mujer tratando de silenciarla y excluirla".

"He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del certamen -cuya final está prevista para el 21 de noviembre- para que esta sea muy limitada o nula", subrayó.

Mientras celebridades mexicanas y dirigentes políticos del país han publicado mensajes de apoyo a Bosch, la Embajada de México en Tailandia aseguró a través de Facebook que mantiene contacto con la candidata y sus familiares para brindarles la asesoría que corresponda, sin entrar en detalles. EFE