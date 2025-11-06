La Policía Nacional informó este jueves que trabaja para localizar a cinco hombres que, en la mañana, atacaron a tiros a varias patrullas policiales que realizaban labores preventivas en el sector Los Girasoles III, en el Distrito Nacional.

Según un comunicado, el hecho se produjo alrededor de las 10:00 de la mañana.

Un video dado a conocer por la entidad muestra cuando agentes de la Dirección Central de Recuperación de Vehículos Robados y de la Policía Preventiva (C-3) realizaban un operativo conjunto en la calle Los Ríos, próximo al sector Don Panchito, en seguimiento a denuncias sobre actividades delictivas en la zona.

Durante el procedimiento, los agentes avistaron un vehículo Toyota 4Runner, color blanco, placa G448566, cuyos ocupantes emprendieron la huida de manera temeraria, originando una persecución que culminó en un intercambio de disparos. Cuando el vehículo perseguido se paró, de inmediato sus ocupantes se desmontaron y le entraron a tiros a los policías. En ese momento, unos agentes que se desplazaban en un motor pierden el control y chocan contra una vivienda. Luego se ve a otro policía, pistola en mano, persiguiendo a los maleantes.

Los agresores, al llegar a la calle Los Arroyos esquina Las Colinas, impactaron otro vehículo y, tras abandonar la 4Runner, realizaron múltiples disparos contra las patrullas actuantes, logrando escapar del lugar.

Trepan por las casas y se lanzan con habilidad

En el video, dado a conocer por la Policía, se ve a los hombres desmontarse de la yipeta, dispararon a los agentes, se marcharon por encima de las casas y se montaron en un camión de basura color.

Los atacantes, que portaban armas de alto calibre, treparon por los techos y se lanzaron con gran habilidad.

La escena

La Policía dijo que en la escena se colectaron importantes evidencias, entre ellas armas de fuego, casquillos de distintos calibres, chalecos antibalas, dispositivos de comunicación, vestimentas y artículos que serán analizados por la Policía Científica para fortalecer la investigación.

La uniformada activó de localización, que incluye el levantamiento de imágenes de cámaras de videovigilancia en las rutas de escape y sectores aledaños, con el fin de identificar y detener a los responsables del ataque.