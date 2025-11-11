Despliegan a la Policía Nacional para proteger a la población por apagón general

La ministra de Interior y Policía informó este martes que el Gobierno ha desplegado a la Policía Nacional con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana durante el apagón general que afecta a gran parte del territorio nacional y que ya lleva varias horas.

"Estamos conscientes del apagón que se registra a nivel nacional. Las autoridades del sector eléctrico trabajan sin pausa para restablecer el servicio lo antes posible", señaló la funcionaria a través de un comunicado oficial.

"Se ha ordenado el despliegue de la Policía Nacional para garantizar la seguridad", publicó en su cuenta de X.

El apagón El blackout comenzó pasadas la 1:23 de la tarde y pasada las 7:00 de la noche no se había restablecido la luz por completo. Solo una mínima parte de la población había reportado el retorno del servicio y las autoridades lo situaron en un 33 %.

El corte energético ha paralizado diversos servicios esenciales, entre ellos el Metro de Santo Domingo, el teleférico, parte del transporte público y algunos hospitales, que operan con plantas eléctricas de emergencia.

La ministra indicó que, ante el caos generado en el tránsito por la falta de semáforos, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) activó un operativo especial para agilizar la circulación en las principales avenidas de la capital y otras provincias.

"Algunos semáforos continúan funcionando gracias a sistemas de respaldo, pero mantenemos vigilancia constante en las intersecciones más críticas", agregó.

Se trabaja de manera constante

La funcionaria aseguró que "toda la estructura del sector eléctrico y las instituciones del Estado están trabajando de manera coordinada y sin descanso para superar esta situación en el menor tiempo posible".

Las autoridades han atribuido la causa del apagón a un falló en la subestación de San Pedro de Macorís, que se extendió. Dijeron que trabajan sin descanso para restablecer el servicio.

Joel Santos, ministro de Energía y Minas, comunicó, durante una rueda de prensa, que el sistema disponía solo de 450 megavatios, un 15 % de la demanda nacional. A las 7:40 p.m. ya se ha entrado 1,082 megavatios, equivalente a un 33 % de la demanda nacional.