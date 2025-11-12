Se entregaron este miércoles a la Policía Nacional cuatro integrantes de una "peligrosa banda delictiva" que fue captada en video mientras asaltaba a un ciudadano el pasado 7 de noviembre en la avenida Charles de Gaulle esquina Simón Orozco, en el sector Invivienda, en el municipio Santo Domingo Este, informó la entidad.

Los detenidos fueron identificados como Daniel Antonio Feliz Decena (a) "Daniel el Rubio" y/o "Niño Malo", de 21 años; Aarón Calzado Salas (a) "el Verdugo", de 23; Aneudy Reyes (a) "Arturo Bota Fuego" y/o "Pilily", de 22; y Josué Guzmán Cordero (a) "Natalo", de 20, todos residentes en distintos sectores de Santo Domingo Este.

Según informó la Policía Nacional en una nota de prensa, los cuatro hombres eran buscados de manera activa por múltiples hechos delictivos y decidieron entregarse de forma voluntaria con la mediación de dirigentes comunitarios de la junta de vecinos San José de Mendoza, identificados como Juan de los Santos (a) "Guancho" y Deivy Fabián.

Al momento de asaltar al hombre se desplazaban en motores.

"Durante la operación fueron ocupadas dos armas de fuego, una de ellas marca Browning calibre 9 mm y otra no letal, así como tres motocicletas, entre ellas una utilizada en la comisión del asalto y otra que había sido robada a una ciudadana, además de un teléfono celular perteneciente a la víctima", detalla el documento.

De acuerdo con el reporte policial, los detenidos participaron en el asalto a un conductor, a quien despojaron de una cadena, dinero en efectivo y documentos personales mientras se desplazaba en su vehículo por la citada avenida. Hay un video de dicho asalto que circula en las redes sociales

Los arrestados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.