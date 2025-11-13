Policía dice abatido en Puerto Plata era "un reconocido delincuente" buscado por homicidio

Agentes durante intervención en Villa de Puerto Plata donde se produjo el presunto intercambio de disparos en donde resultó muerto Jhon Brandol Bido Pérez (a) "el Indio". ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó la tarde de este jueves que el hombre que agentes de la entidad ultimaron en Puerto Plata "en legítima defensa" era buscado con una orden de arresto vinculada a un caso de homicidio y asociación de malhechores.

Refirió que el hoy occiso Jhon Brandol Bido Pérez (a) "el Indio" era buscado con la orden de arresto No. 00557-2025, de fecha 9 de septiembre de 2025, y que los policías, en conjunto con el Ministerio Público, ejecutaban la orden de allanamiento No. 00259-2025, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial María Trinidad Sánchez, con el propósito de apresarlo.

El alegado enfrentamiento a tiros al que hace alusión la entidad policial –en una nota de prensa– ocurrió la mañana de este jueves en una villa de un complejo turístico en Puerto Plata, en el cual cayó abatido Bido Pérez (a) y resultó herido de bala Félix Antonio Rodríguez Martínez (a) "Félix", de 31 años, "quien se encontraba en la villa intervenida".

La nota policial no precisa el nombre de la persona muerta en la que estaría involucrado Bido Pérez y por la cual era requerido mediante una orden de captura en su contra.

Cinco detenidos

"En el marco de una intervención conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, resultó abatido un reconocido delincuente que enfrentó a tiros a los agentes actuantes durante la ejecución de una orden de allanamiento en una villa del complejo turístico de Puerto Plata", indica el reporte de la Policía.

Durante el hecho, conforme a la entidad, resultaron detenidas cinco personas, de las cuales solo identificó a dos: Olvis Tomás Ureña Castillo, de 27 años, y José Gadiel Fermín Sánchez (a) "el Chino", "quien fungía como encargado del referido lugar".

Evidencias ocupadas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/evidencia2-a79e04d4.jpg Evidencia ocupada, según la Policía Nacional. (FUENTE EXTERNA)

Como evidencias ocupadas en la escena, la Policía Nacional citó una pistola de marca ilegible, serie G12951, con cargador sin cápsulas, propiedad del occiso, sin documentos legales; un fusil marca Marlin, modelo Camp, calibre 9 mm, "también sin documentos, cuya procedencia se encuentra bajo investigación", y varios celulares y una balanza.

Los detenidos y las evidencias ocupadas fueron remitidos a la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) de Nagua, para los fines legales correspondientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/13/el-indio-0a6dd9b4.jpg Jhon Brandol Bido Pérez (a) "el Indio". (FUENTE EXTERNA)